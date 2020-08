Sazka rozšiřuje aktivity v esportu, stala se generálním partnerem týmu Brute | iSport.cz

Sazka jako nejznámější a největší provozovatel loterií v Česku na začátku roku vstoupila do generálního partnerství s jediným ryze sportovním deníkem Sport a iSport.cz a začala spolupořádat novou esportovou ligu Sazka eLEAGUE, která se s 2,5 miliony korun v prize money stala okamžitě největší ligou v historii Česka a Slovenska. Po spolupořádání celé ligy se Sazka nyní zaměřuje na jednotlivé týmy a stává se generálním partnerem českého profesionálního týmu BRUTE.

„Team BRUTE nás zaujal tím, že jde o ryze český tým ale s nemalými mezinárodními ambicemi, důrazem na profesionální přístup, výchovu, rozvoj hráčů a nejširším zastoupením z tuzemských organizací v ESEA – nejhranější sérii lig v Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Kdybych to měl přirovnat k fotbalu, tak jde o český tým, hrající evropské poháry a zároveň i nejprestižnější českou soutěž v esportu Sazka eLEAGUE,“ zdůvodňuje spolupráci Jan Horyna, ředitel iGamingu.

Vstup Sazky do esportu rozhodně není jen o spolupořadatelství Sazka eLEAGUE. „Team BRUTE je prvním z českých týmů, kterému Sazka bude partnersky pomáhat. Naším cílem není jen někam nalepit naše logo, jde o mnohem hlubší spolupráci, obdobně jako Sazka podporuje i tradiční sport. Mnoho lidí esport stále ještě nezná a netuší, kolik toho má společného s klasickým sportem. Proto je po lize náš posun do tohoto odvětví směrem k hráčům a týmům jen dalším logickým krokem, a my jsme hrdí, že u toho spolu s Team BRUTE a Sazka eLEAGUE můžeme být a další bude brzy následovat,“ říká na závěr s velkým očekáváním ředitel iGamingu Jan Horyna.

Obě strany věří, že správné a disciplinované hraní her může být součástí zdravého životního stylu a že pro nejlepší výkony nejen ve hře musí hráči dodržovat správnou životosprávu. I toto je průnik v hodnotách obou partnerů. Sazka se svými projekty jako je Sport v okolí nebo třeba Olympijský víceboj snaží rozhýbat děti po celé České republice a pro nesportovce z řad dospělých nedávno představila projekt Silnější pro život ve spolupráci s Českým olympijským výborem. Pronikáním do světa esportu tak Sazka rozšiřuje pole působnosti v této oblasti.

Vysoké ambice v tomto partnerství nechybí, jak doplňuje CEO Team BRUTE, Tomáš Müller: „V Team BRUTE jsme si dali za cíl profesionalizovat esport v České republice a probojovat se mezi nejlepší týmy Evropy. Toho nelze dosáhnout bez podpory silného partnera. Společně se Sazkou se nyní zaměříme na náš hlavní tým ve hře Counter-Strike: Global Offensive, což je jeden z nejoblíbenějších esportových titulů současnosti s obrovskou fanouškovskou základnou a velkým množstvím evropských turnajů. Díky našemu partnerství dokážeme nyní hráčům poskytnout profesionální zázemí, srovnatelné s předními evropskými kluby a nadále budovat BRUTE Academy, která má za cíl identifikovat a rozvíjet mladé esportové talenty a naučit mladé hráče, že pro úspěch v esportu je důležitý nejen trénink ve hře, ale také zdravý životní styl, pokora či zvládání emocí.“

Nový CS:GO Team BRUTE se v rámci Sazka eLEAGUE představí již 23. srpna, kdy začíná její druhý split a bude bojovat o historicky nejvyšší prize pool – vítěz si odnese 500.000 Kč. Osvědčený Dota 2 tým pak v Sazka eLEAGUE startuje již o den dříve. A juniorský Team BRUTE Academy pak bude nadále sbírat zkušenosti v otevřené lize SAZKA OPEN, která začíná již v následujícím týdnu po startu první ligy.

O týmu BRUTE

Založen v roce 2017 ve Svitavách dvěma přáteli, kteří v klubu stále působí. Z počátku jako amatérská esportová organizace s jedním týmem ve hře League of Legends, s kterým se v roce 2019 probojovali až do finále největší české ligy v League of Legends.

Od roku 2020 již plně profesionální klub se sídlem v Praze.

Soutěží ve hrách CS:GO, League of Legends, Dota 2, PUBG, PUBG Mobile, Brawl Stars a FIFA.

Hlavními úspěchy jsou kvalifikace do evropských soutěží, jako například ESEA Advanced, kde se v roce 2020 jako jediný český klub probojovali až do playoff. Na české scéně je to například 1. místo v COOL Lize v roce 2019 nebo 2. místo v ESL Nationals CZ/SK, jejíž finále se odehrálo v polských Katowicích.

Team BRUTE spolupořádá i vlastní esportové turnaje pod značkou Esports RDY, v kterých se na české půdě utkávají přední české týmy proti silné zahraniční konkurenci. V neposlední řadě pořádá vlastní eventy, v kterých propojuje gaming s dalšími oblastmi zábavy, jako například propojení hudby a gamingu v soutěži Brute DJ Challenge.

