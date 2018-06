Slavia chce posilu z MS, Součka pustit nehodlá. Co na to Paska?

"Předpokládáme, že jsme ještě s posilováním neskončili. Máme jednoznačnou ambici pro příští sezonu - soustředit se na to, abychom znovu získali titul," řekl na dnešní tiskové konferenci Tvrdík.

"V této souvislosti sledujeme ne jen jednoho, ale nebál bych se říct více hráčů na mistrovství světa. Věřím, že minimálně ještě jeden hráč do kádru Slavie přijde," dodal bývalý ministr obrany.

Pražané už před pár dny získali kapitána Liberce Vladimíra Coufala a dnes angažovali jabloneckého levého beka či záložníka Jaroslava Zeleného a rumunského středopolaře Alexandrua Balutu z Craiovy.

"Myslím, že oba budou velkými posilami. Oba podepsali smlouvy na čtyři roky a nemají v nich výstupní doložku. To je základní kámen výstavby prvního týmu, který volíme," řekl Tvrdík.

"O Jardu jsme dlouho stáli, na druhou stranu o hráče jsme soutěžili s Plzní. Jsem hrozně rád, že si Jarda vybral Slavii. Včera se nám povedlo domluvit s panem předsedou Peltou (šéf Jablonce)," dodal Tvrdík.

Slavii už by neměl v létě nikdo opustit. "Myslím, že hráči, s kterými klub, sportovní ředitel nebo trenér nepočítali, již v klubu skončili. Bude o něco širší kádr než v minulé sezoně. A to vzhledem k tomu, že když vše bude vypadat úspěšně, když vyjde 3. i 4. předkolo Ligy mistrů, tak nás na podzim čeká porce asi 31 zápasů. A na jaře pak v lize play off. Takže teď nepřemýšlíme, že by kádr měl někdo opouštět," uvedl Tvrdík.

Slavia udrží i reprezentanta Součka. "Je to definitivní. Chceme se soustředit na 3. a 4. předkolo Ligy mistrů a na skupinu Evropské ligy v případě, že bychom v kvalifikaci neuspěli. A chceme se soustředit na titul. Pro trenéra je Souček v této strategii klíčový hráč, trenér si jeho uvolnění nepřál," řekl Tvrdík.

"Na soustředění v Rakousku s hráčem opakovaně hovořil a ani hráč nemá v hlavě, že si přeje odchod. Těší se na podzimní sezonu. Věřím, že když nám vyjde představení v pohárech, tak může jak klub, tak i Tomáš dostat lepší nabídky, než máme," dodal slávistický šéf.

„Slavia řekla ne a já to plně respektuji,“ zůstává v klidu hráčův agent Pavel Paska. „V tomhle byznysu city nehrají žádnou roli, proto stanovisko klubu respektuji a Tomáš se musí přes veškerý zájem o jeho služby koncentrovat jen na práci pro Slavii a zapomenout na tyhle věci. Na druhou stranu může nastat situace, kdy klub bude chtít prodloužit s hráčem smlouvu, a hráč může říct ne. A pak by odešel zadarmo,“ dodává Paska pro Sport.

1080p 720p 360p REKLAMA LIGOVÉ STŘIHY o Slavii: Kdo (ne)převýšil Škodu a jak bránit Stocha

Slavii posílí Zelený a Baluta. Tvrdík prozradil částku za rumunskou hvězdu

Paska svolává schůzi agentů. Postaví se za Sport Invest, který odmítá Slavia