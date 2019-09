Jurečku zklamalo jednání Opavy: Byl to šok. Od zimy posílí Slovácko | iSport.cz

Slovácko chtělo uzavřít transfer před osmým září, kdy končí přestupní termín. Nabídlo Opavě peníze za přestup, jenže Jurečkův mateřský klub dohodu odmítl a nechá záložníka „vydusit“ čtyři měsíce v rezervě. Pak bude volný a zapojí se do zimní přípravy Svědíkova celku. „Od ledna s ním počítáme,“ uvedl dnes sportovní manažer Slovácka Veliče Šumulikoski. „U nás být nechce, nikam se to neposunulo,“ dodal za druhou stranu generální manažer Alois Grussmann.

Hráč se ohrazuje proti tomu, že už v Opavě působit nechtěl. Rád by zůstal, jenže za vylepšených podmínek. Manažer Grussmann podle Jurečkových slov jednal nekorektně. „Bylo se mnou komunikováno ve stylu: Stejně nemáš jinou možnost, než podepsat tady, nikdo jiný tě nechce,“ popsal jednání.

Bojovník Jurečka odehrál v nejvyšší soutěži 33 utkání, vstřelil tři branky. Nejčastěji nastupoval na pravém kraji zálohy, může hrát i v útoku. Ještě v posledním duelu proti Slavii před repre přestávkou byl v základní sestavě. Dva dny nato ho klub odstavil, protože nepřijal nabídku nové smlouvy. „Řekli mi, že to, co nabízí, je strop,“ nastínil. Slovácko jeho platové požadavky splnilo. Podle informací iSport.cz činí rozdíl na základním platu dvacet tisíc korun. „O tom, že mám jít do béčka, jsem se dozvěděl od spoluhráčů. Až potom mi to řekl i pan Grussmann,“ uvedl Jurečka.

Trenér A-týmu Ivan Kopecký by přitom o univerzála stál. Volal mu s tím, že by byl rád, kdyby se vrátil zpátky. „Jenže vedení je proti,“ dozvěděl se Jurečka, pro něhož bylo Slovácko první volbou. „Potěšilo mě, že mi hned zavolal i trenér Svědík,“ dodal.

