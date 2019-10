INSIDER: Zkrat Limberského na hřiště nepatří. Druhý Hovorka? V lize není | iSport.cz

Mnoho expertů předpovídalo, že fotbalová Plzeň má ve šlágru 14. kola FORTUNA:LIGY výborné podmínky pro to, aby dokázala přibrzdit Slavii. Hrát do not měla Viktorii hlavně únava slávistů z utkání Ligy mistrů s Barcelonou i „přešaltování“ na domácí soutěž. Bývalý reprezentační stoper Martin Jiránek však měl jiný názor. „Viděl jsem to obráceně. Tak, že Slavia zápas nepodcení a ani se nedá bavit o únavě. Sám jsem měl rád, když se hrálo každý třetí den,“ říká ve svém pořadu Ligový insider.

Jeho předpoklady se naplnily. Byť tým Pavla Vrby protivníka na začátku zápasu zle zatlačil a nenechal ho vydechnout, Jiránek se nedomnívá, že by pražský tým úvod nezvládal. Navíc se podle něho ukázal rozdíl mezi oběma týmy, pokud sáhnou k tak náročné hře. „Plzeň do zápasu vletěla, ale nedokáže takhle hrát a presovat devadesát minut jako Slavia,“ srovnává.

Utkání rozhodl závar před plzeňskou bránou, během něhož míč létal mezi hráči obou týmů, až ho do sítě napálil Josef Hušbauer. Brankář Aleš Hruška sice reklamoval faul Tomáše Součka, který k Hušbauerovi balon posunul, ale marně. „Možná k malému kontaku došlo, ale nebylo to na faul,“ míní Jiránek. „Rozhod důraz Slavie, se kterým šla za gólem. Je to tak po každé standardní situaci nebo centru,“ přidává.

Ligový hit moc krásy nepobral, převažovala spíš bojovnost. S tou však neměl nic společného zákrok, jímž plzeňský obránce David Limberský zezadu zákeřně sestřelil Petera Olayinku. Ani Jiránek ho nedokáže pochopit. Stejně jako reakci zkušeného obránce, který se rozčiloval a vyčítal rozhodčímu Pavlu Fraňkovi žlutou kartu. „Bylo to strašně zbytečné. Možná si chtěl získat respekt, aby se soupeř bál do soubojů s ním chodit,“ hádá Jiránek. „Chtěl faulovat – a pak se diví… Tohle na hřiště nepatří,“ má jasno.

Další výborný zápas odehrál slávistický stoper David Hovorka. Po hodině však špatně došlápl a kvůli nešťastnému zranění musel ze hřiště. Vyšetření potvrdilo, že ho vyřadil přetržený přední křížový vaz v koleni. „Má strašnou smůlu, potkalo ho to v nejhorší možnou chvíli,“ lituje Hovorku Jiránek. Ten očekává, že za oporu skálopevné zadní linie naskočí Michal Frydrych. „Bude to mít jednodušší v tom, že tým funguje a šlape. Není to jako ve Spartě, kde je to pro hráče těžké, aby nahradil druhého,“ míní. „Slavia to zvládne, i když oslabení to je.“

Je v domácí soutěži k mání rovnocenná náhrada, kterou by Slavia mohla v zimě přivést? Třeba olomoucký Václav Jemelka, hrdina posledního utkání na Baníku, kde dvěma trefami zařídil remízu 2:2? „V české lize nevidím hráče, který mohl Slavii takhle pomoct. Spíš by se měla poohlédnout v cizině,“ říká Jiránek, jenž i ve čtyřiceti letech nastupuje za Radotín v pražském přeboru. „Mně se zatím neozvali, ale troufnul bych si,“ usmívá se.

Podívejte se NA VIDEU i na to, jak Martin Jiránek sledoval souboje Davida Hovorky s Michaelem Krmenčíkem, zda by doporučil Slavii stažení Tomáše Součka ze zálohy do obrany nebo co podle něho znamená devítibodový náskok Slavie v boji o titul.

