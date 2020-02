Sivok chce s jedním z nejbohatších Čechů koupit Dynamo: Cílem je Evropa | iSport.cz

Zatím pomáhá svému mateřskému klubu jako hráč, ale jeho role by se mohla brzy významně změnit. Tomáš Sivok se chce stát (spolu)majitelem Dynama České Budějovice. Ne sám, šel by do toho společně s jedním z nejbohatších Čechů. Cena? V nižších desítkách milionů korun. „Předložil jsem konkrétní nabídku a teď je míč na straně akcionářů,“ uvedl Sivok na úterní tiskové konferenci před startem ligového jara. „Doufám, že se to vyjasní během několika následujících dnů.“

O tom, že současná akcionářská struktura Dynama má zájem klub prodat, se mluví na jihu Čech už dlouho. Majitel Miroslav Dvořák a jeho partneři už po šestnácti letech postrádají chuť a energii, jakou by dynamicky se rozvíjející se klub potřeboval.

„Jednal jsem s akcionáři, speciálně s panem Dvořákem,“ potvrdil Sivok. „Pokud nám dají šanci posunout budějovický fotbal trochu dál, budeme rádi. Dali do toho spoustu peněz a dlouho drželi Dynamo nad vodou, za což jim patří dík.“

Ke změně vlastníka by mohlo dojít brzy, možná se to stihne už tento týden. Mimochodem, cena by se měla pohybovat v nižších desítkách milionů korun. „Tomáš by se v tom neangažoval sám. Jde do toho se solidním investorem,“ řekl redakci iSport.cz zdroj blízký hráči.

Oním investorem by podle informací iSport.cz neměl být nikdo jiný než Vlastislav Bříza, majitel známé a tradiční firmy Koh-i-noor Hardtmuth na školní, kancelářské a výtvarné potřeby.

Nechceme jen přežívat, cílem jsou poháry

Kromě toho třiasedmdesátiletý Bříza podniká i ve zdravotnictví, energetice, strojírenství a nemovitostech a pravidelně se umisťuje v žebříčcích nejbohatších Čechů. Magazín E15 Premium jeho majetek loni v listopadu odhadl na 5,65 miliardy korun.

Na variantě Bříza se shoduje několik na sobě nezávislých pramenů, v Budějovicích je to veřejné tajemství. Sivok to však přímo nepotvrdil. „Nebylo to fér vůči němu ani současným majitelům. Můžu říct jen to, že není z fotbalové sféry. Je to vítězný typ a stejně jako já chce být úspěšný,“ řekl Sivok.

Kromě Břízy mu pomáhá i Jaroslav Drobný, čtyřicetiletý brankář Dynama se zkušenostmi nejen z bundesligy, a bývalý budějovický fotbalista Tomáš Řehoř. Jaké mají ambice? „Vysoké,“ odpověděl Sivok. „Nechtěl bych jen přežívat, cílem jsou evropské poháry. Rádi bychom udělali akademii, která bude plodit kvalitní hráče jako Karel Poborský nebo Jarda Drobný. Není to projekt na čtyři pět let.“