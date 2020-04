Baník předběhl Boleslav a bere Zajíce. Středočechům se vrátí jiný střelec | iSport.cz

Velký zvrat. Domluvený přestup Tomáše Zajíce ze Slovácka do Mladé Boleslavi nakonec padá, třiadvacetiletý útočník jde podle informací iSport.cz do ostravského Baníku! Papír se smlouvou letěl do koše mimo jiné proto, že Středočeši odmítli zaplatit vysokou provizi agentovi hráče Kamilu Řehákovi. Ten následně Zajíce přesměroval do Baníku. „Bude tu hrát ten, kdo o to stojí,“ reagoval mladoboleslavský kouč Jozef Weber. Víc celou věc komentovat nechtěl.