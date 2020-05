ONLINE + VIDEO: Bohemians - Dynamo 0:0. Uspějí opět klokani? | iSport.cz

Fotbalisté Bohemians vstoupili po koronavirové pauze do FORTUNA:LIGY ve velkém stylu, když si smlsli na Teplicích (4:0). Dnes hostí v Ďolíčku České Budějovice, které naopak nestačily na Liberec, což pro ně byla třetí porážka v řadě. Klokani se v případě výhry mohou dotáhnout do skupiny o Evropskou ligu. Dynamo by se naopak vrátilo do elitní šestky. VIDEA klíčových momentů a ONLINE přenos zápasu sledujte od 16 hodin na iSport.cz.