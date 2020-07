Z futsalisty fotbalistou. Černý podepsal profi smlouvu s Teplicemi | iSport.cz

Ve futsale patřil k české špičce, teplickému Svarogu dělal kapitána, patřil i do reprezentačního výběru trenéra Tomáše Neumanna. V zimě se David Černý připojil i k fotbalové rezervě Teplic a po koronavirové pauze se posunul ještě o level výš k áčku, s nímž začal trénovat.

Rozsáhlá marodka v kádru Severočechů pak přinesla splnění prvního snu. V dohrávce 23. kola FORTUNA:LIGY vyběhl coby střídající hráč na prvoligový trávník. V 77. minutě nahradil na hřišti Matěje Radostu. Byl tak u výhry nad Libercem (2:0).

„Šel jsem na hřiště za stavu 2:0 a bylo mi jasné, že bude šance chodit do otevřené obrany. Byl jsem připravený a věřil, že se do nějakého brejku dostaneme a zužitkujeme ho. To se bohužel nepovedlo,“ mrzelo Černého.

Na první trefu ve FORTUNA:LIZE čeká, připsal si zatím asistenci u úvodního gólu Jakuba Řezníčka v duelu s Příbramí (4:0). Mladý záložník, který je ale dle svých slov schopný přizpůsobit se i jiným postům, si i tak svými výkony vysloužil profesionální kontrakt. Teplicím se upsal do konce soutěžního ročníku 2021/2022.

„David se velmi dobře adaptoval na ligovou soutěž, byl velmi dobře fyzicky i technicky připravený. Navíc jde o místního hráče a našeho odchovance, který tu působil v mládeži. Jsme rádi, že bude v našem dresu pokračovat," řekl pro klubový web sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

Černému tak startuje definitivně nová etapa kariéry. Futsalky mění za kopačky. „Děkuji všem, co při mně stáli během mé futsalové kariéry. Přišel čas a možnost posunout se dál. Já se na novou etapu sportovního života moc těším a věřím, že bude co nejdelší,“ rozloučil se s futsalovým prostředím 24letý nyní už fotbalista.

Svarog tak přišel o svého lídra. „Je to velká ztráta. Odchází nám kapitán týmu. Hráč, který je několik sezon po sobě naším nejlepším střelcem. David je velká osobnost, hráč z Teplic, prakticky odchovanec Balticflory. Já osobně jsem z toho samozřejmě smutný. Na druhou stranu mu samozřejmě přeji mnoho štěstí a úspěchů ve fotbale,“ uvedl prezident teplického futsalového celku Michal Žák pro klubový web.

Celkově je pro něj Černého cesta zázrakem. „Málokdo tohle v jeho věku dokáže. Snad se bude Davidovi dařit i nadále. Třeba ho ještě uvidíme v českých klubech se zvučnějšími jmény nebo možná v zahraničí. Přeji mu hodně štěstí. On sám ví, že u nás ve Svarogu bude mít vždycky dveře otevřené. Pokud by se cokoliv stalo, rádi ho přivítáme zpět,“ doplnil Žák.