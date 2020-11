Papadopulos: Vrba do Baníku? Nefér ke Kozlovi. Popsal putování v Polsku

Po utrápené sezoně v Kielcích už chtěl profesionální kariéru ukončit. Michal Papadopulos (35) se nakonec dohodl s Karvinou a výrazně jí pomáhá k jednomu z nejlepších startů do sezony. Sám je se čtyřmi body (2+2) čtvrtý v bodování FORTUNA:LIGY. „Teď jde hlavně o to, abychom podobně pokračovali. Aby sezona příjemně i končila.“

S napětím vyhlíží restart soutěže. Tréninků, modelových zápasů a cestování v propocených věcech mezi Karvinou a Ostravou už má Michal Papadopulos dost. V rozhovoru pro iSport.cz a deník Sport mimo jiné vysvětluje, proč nešel za Radoslavem Látalem do Olomouce nebo přemítá nad tím, jestli a kdy se Pavel Vrba vrátí do Baníku.

Jak jste přijal zprávu o rozjedu ligy?

„S radostí. Člověk se kouká na soutěže kolem, všichni hrají, jenom my stojíme. Absolutně nezlehčuji situaci, jaká u nás je s COVIDem, asi to opodstatnění mělo. Ale myslím si, že měsíc je dost dlouhá doba. Navíc fotbalové prostředí je tak kontrolované, že není důvod se obávat, že by se vir přenášel z fotbalu dál. Je super, že se liga zase pustí, všichni se těšíme.“

Osobně se v systému pravidelných kontrol a testování cítíte bezpečně?

„Určitě, souhlasím s tím. Pokud jste testovaní jednou týdně, jste věčně pod kontrolou. Vyplňujeme každý den dotazníky, když se někdo necítí dobře, okamžitě zůstává v domácí izolaci. Je to opravdu přísné. Doba je taková, pokud chceme hrát, musíme vše podstupovat.“

Jak vypadal měsíc bez fotbalu? K čemu vás zpřísněné podmínky na trénincích pustily?

„Některé tréninky byly individuální, posílal nám je kondiční trenér. Některé byly po skupinkách, Nejdřív po šesti, pak ve dvaceti. Náročnější to bylo v tom, že se nevyužívaly šatny, takže jsme jezdili rovnou na tréninkové hřiště, odtrénovalo se a hned domů.“

Jak jste řešili zakázané regenerace?

„Doma. Každý si to musí zařídit tak, aby zregeneroval doma. Vana, sůl do koupele a podobně. Není to optimální, ale žít s tím musíme.“

Manželky si dělaly online masérské kurzy?

(zasměje se) „Bylo by to fajn, ale u mě to nehrozí. Žena je v osmém měsíci těhotenství, takže u nás je to spíš opačně. Starat se musím já.“

Asi se to nedá srovnávat s první odstávkou na jaře, kdy jste byl ještě v Polsku?

„Vůbec. Je příjemnější být doma na baráku, můžu alespoň na zahradu. V Polsku se zavíraly hranice, ani jsem se nemohl podívat domů za rodinou. Navíc to byla úplně nová věc, nikdo pořádně nevěděl, co bude. Teď už víme, co se dá očekávat, byli jsme připravení a počítali s tím, co se může stát. Bylo to náročné, ale zvládli jsme to. Jsem rád, že jsem teď doma. I proto jsem se vracel.“

Ze zahraničí jste se vrátil po jedenácti letech, dá se už teď říct, že to byl dobrý krok?

„Zatím to vnímám pozitivně. Týmu se daří, byť jsme mohli o jeden dva body udělat víc. Ale spokojenost být musí, když se tým loni zachraňoval a celý se v létě přebudovával. Teď jde hlavně o to, abychom i podobně pokračovali. Aby to i příjemně skončilo. Aby se Karviná vyhnula boji o záchranu.“

Tým se hodně měnil, pomohl vám „tréninkový měsíc“ na vypilování souhry?

„Pomohl, ale souhra a všechno se nejlépe projeví v zápasech. V nich nejvíc vidíte chyby nebo zdokonalení. Na tréninku to můžete cítit dobře, ale v zápase to tak vypadat nemusí. A tím, že se nemohly hrát ani přípravné, se to až tak poznat nedá.“

Kluby v regionu uvažovaly o zápasech v Polsku, ale vedení soutěže to zakázalo. Jak na to nahlížíte?

„Mám dva pohledy. Pokud vám doma zakážou trénovat a hrát, tak hledáte varianty, jak se udržet a připravit. Jsme zvýhodnění, že jsme u hranic, možnost tady eventuálně byla. Ale Karviná z toho ustoupila kvůli regulérnosti. Aby nebylo haló z toho, že třeba kluby ze středních Čech tuto možnost nemají. Souhlasím, nebylo by to fér. Ať všichni začnou ze stejné startovní čáry. Rozumím ovšem i tomu, že každý chtěl udělat maximum pro to, aby se tým udržel v zápasovém vytížení.“

Modelové zápasy jste mezi sebou hráli?

„Jo, to bylo jediné, co jsme mohli. Jednou týdně si zahrát deset na deset. Staří proti mladým, pak to trenér různě střídal.“

Porazili jste mladé?

„Myslím, že ano. (usmívá se) Ale hráli jsme proti mladým už před přestávkou v repre pauze a tam porazili oni nás.“

Jak se dařilo vám? Ofenzivní formu jste si udržel?

„Něco tam padlo, ale nevím přesně kolik. Byly to takové divoké zápasy, úplně jiné než přátelák nebo mistrák. Výsledky spíš hokejové, žádné 1:0 nebo 2:0. To je právě rozdíl mezi modelovým a přípravným zápasem. Koncentrace není taková. I když chcete, tak stejně nejste v takovém rozpoložení jako při mistrovském zápase. Mně to sice jako ofenzivnímu hráči sedělo, ale nevím jak obránci. Ti asi moc nadšení nebyli.“ (usmívá se)

Před příchodem do Karviné jste zažil dvě extrémně odlišné sezony. Nejdřív titul s Gliwicemi, potom sestup s Kielci. Jak na to vzpomínáte?

„Gliwice, to byla fakt životní sezona celého klubu. Do mozaiky zapadlo všechno. Hráli jsme hezký fotbal, měli štěstí, vyhrávali důležité zápasy, výborná atmosféra. Vyšlo všechno. Naopak Kielce bych radši vymazal. Kdybych to zpětně mohl vrátit, nikdy bych do Korony nešel. Tam pro změnu nesedlo absolutně nic. To je fotbal. Krása sportu celkově. Jednu sezonu vyjde všechno a druhou, i kdybyste se přetrhnul, nejde nic.“

Co vás táhlo z mistrovského týmu do Kielců?

„Jednal jsem o prodloužení v Gliwicích, ale klub chtěl omladit kádr. Vyčkával a do toho mi přišla konkrétní nabídka z Korony. Tehdy tam byl trenér Gino Lettieri, který mě znal ještě z německé ligy. I kvůli němu jsem tam šel. Říkal jsem si, že to zkusím. Bohužel, nakonec to byl nejčernější rok mé kariéry. Ale nelituji. Každý si musí projít klubem, kde nesedne absolutně nic.“

V Gliwicích vás vedl Radoslav Látal, chtěl vás do Olomouce. Proč to nevyšlo?

„Rok zpátky, když jsem jednal s Gliwicemi, se ozvala Olomouc. Ještě jsem sice Koronu podepsanou neměl, ale už jsem jí dal slovo. Jsem takový, že když něco slíbím, splním to. Nechtěl jsem říct pardon, půjdu do Olomouce, když už jsem něco slíbil. Nepřipadalo to v úvahu. Trenér Látal mě pochopil.“

Při návratu jste mluvil o tom, že zůstáváte fanouškem Baníku, kde jste rozjel velkou kariéru. Jaká je podle vás šance, že se tam vrátí trenér Pavel Vrba?

„V Baníku je teď trenér Kozel. Pan Vrba mě vedl v dorostu, něco jsem s ním zažil, známe se. Pro mě jako Baníkovce by to bylo řešení. Ale trenér Kozel tam má rozdělanou práci a nebylo by fér vůči němu, kdyby se teď Pavel Vrba vracel. Teď to asi není zrovna dobré načasování, ale do budoucna bych si to určitě představit uměl. Že by se pan Vrba do Baníku vrátil.“

Bez práce asi dlouho nezůstane, ne?

„Podle mého se ještě vydá zahraniční cestou. V Evropě má velké jméno, může to ještě zkusit.“

MICHAL PAPADOPULOS Narozen: 14. dubna 1985 (35 let) v Ostravě

Profese: fotbalový útočník

Klub: MFK Karviná

Kariéra: NH Ostrava (do roku 1998), Baník Ostrava (1998-2005), Arsenal (2003/04), Bayer Leverkusen (2006-08), Cottbus (2007/08), Mladá Boleslav (2008/09), Heerenveen (2009-11), Soči (2011), Rostov (2011/12), Lubin (2012-17), Gliwice (2017-19), Kielce (2019/20)

Největší úspěchy: mistr Polska s Gliwicemi (2019), vítěz Českého poháru s Baníkem (2005)

Bilance v reprezentaci: 6 zápasů/ 0 gólů (reprezentace do 21 let: 27 zápasů/ 4 góly)