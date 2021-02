Kopecký: Mladí ve Spartě nemají vedle koho růst. Slavii dejte do bundesligy!

FORTUNA:LIGA je přesně v polovině: je odehraných sedmnáct z plánovaných čtyřiatřiceti kol. „I začátek jara ukázal, že vedoucí Slavia si hraje vlastní soutěž, ostatní týmy jí dělají jen komparz,“ říká bývalý trenér mistrovských Vítkovic či české jednadvacítky Ivan Kopecký, ligový expert iSport.cz a deníku Sport. V zamčené části rozhovoru nabízí recept pro utrápenou Spartu, mluví o příčinách vzkříšení Plzně a rozebírá personální změny ve Slavii. Dozvíte se i třeba to, kterou elitní ligu by slávisté ideálně měli hrát.

Šokem víkendu byla porážka Sparty s Bohemians. Nebo ne?

„Přikláním se k druhé variantě, vítězství Bohemky mě tolik nepřekvapilo. A víte proč? Sparta mě na jaře ani jednou nepřesvědčila. Vyhrála sice nad poslední Opavou, ale třeba Boleslav porazila se štěstím a byla ráda za remízu na Baníku. Proto jsem čekal, že sparťané nepředvedou suverénní výkon ani proti Bohemians.“

To se potvrdilo a „klokani“ po skoro čtvrt století vyhráli na Letné.

„Zaslouženě. Bohemka nedala sparťanům prostor, její hráči byli všude dřív. Sparta soupeře nepřečíslila a chyběl jí někdo jako Tomáš Necid, který zápas rozhodl. V zahraničí se už sice neprosazoval, ale v české lize je a dál může být blyštivou ozdobou.“

Zpátky ke Spartě: čím to, že na jaře nezáří?

„Částečně pořád doplácí na marodku a absence klíčových hráčů. Na druhou stranu, takový klub jako Sparta nemůžou zachraňovat dorostenci. Obránce Vitík a záložník Karabec jsou budoucností českého fotbalu, ale oba jsou pořád ještě teenageři a nemají tak stálou výkonnost, aby se o ně tým mohl naplno opřít. Což je ve chvíli, kdy tým nutně potřebuje skončit na pohárových pozicích, obrovský problém.“

SESTŘIH: Sparta - Bohemians 0:1. První výhru Klokanů po čtvrtstoletí zařídil Necid

Vaše řešení?

„Vitík s Karabcem by se měli rozehrát v menším klubu typu Bohemians nebo Příbram a vrátit se do Sparty jako tutovky do sestavy. Mladí na Letné mají nevýhodu i v tom, že je netáhnou starší a zkušenější hráči. Dočkal, Pavelka nebo Krejčí starší jsou v zápase kolikrát horší než mladí, kteří pak vedle nich logicky nemůžou růst.“

Situace kolem mladých hráčů není jediným malérem dnešní Sparty. Co třeba mizerná ofenziva? Ve čtyřech letošních zápasech vstřelila jen čtyři góly, z toho tři poslední Opavě.

„Pravda, proti Bohemians měla Sparta minimum šancí. Krejčí mladší trefil tyč, ale kdyby střela šla do branky, gólman by ji možná měl, byl tam včas. Ofenzivní trápení nezačíná v útoku, ale o řadu níž: třeba Dočkal už