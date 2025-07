Po výhře nad Chelsea přišel trest za ohňostroj. Servette bude proti Plzni bez kotle

Příliš výhod v možné slabší atmosféře Plzeň před výkopem odvety nehledá. „V žádném případě to naše výhoda není,“ zdůraznil na tiskové konferenci trenér Miroslav Koubek. „To je pro mě novinka, ale jako hráči to během zápasu příliš nevnímáme,“ doplnil kapitán Matěj Vydra.

V Ženevě, frankofonním městě poblíž hranic s Francií, najdete spousty lákadel a zajímavých míst. Jezero, příroda, kulturní památky, sídla významných organizací. V příjemném letním počasí to určitě láká i na fotbalový stadion. Na „full house“, tedy vyprodanou kapacitu 30 000 míst, ale proti Plzni nedojde.

Klub by s největší pravděpodobností tolik lidí na zápas ani nedostal, při posledním vzájemném střetnutí (březen 2024) přišlo lehce přes 15 tisíc diváků. V září 2023 na skupinovou fázi Evropské ligy proti Slavii (0:2) dorazilo necelých 20 tisíc.

„Je to hodně zvláštní. Mám v Ženevě velkého kamaráda, bavíme se o tom často. V posledních letech zažívá Servette skvělé sezony, hrají zajímavý fotbal, jsou nahoře. Ale s návštěvností nadšení nebyli. Hraje se tam i hokej, možná to přirovnám k Luganu. Oba kluby zažívají úspěšné období, ale dostat lidi na stadion je komplikovanější,“ řekl pro Sport záložník Mladé Boleslavi Roman Macek, který se do české ligy vrátil po šesti sezonách ve Švýcarsku.

Servette brzdí ještě jeden problém. Před rokem v kvalifikaci o Konferenční ligu hrálo s pozdějším vítězem Chelsea. Doma dokonce uspělo 2:1, vypadlo až po odvetě na Stamford Bridge (0:2). Fanoušci během prvního zápasu v Ženevě zapálili dýmovnice a dokonce odpálili ohňostroj, což UEFA tvrdě potrestala.

Klubu vedle pokuty (celková výše 43 000 eur, tedy zhruba 1,06 milionu korun) na dva následující evropské zápasy zavřela část tribuny za bránou, kde běžně sídlí domácí kotel. První z utkání vychází právě nyní, na odvetu o postup do 3. předkola Ligy mistrů s Plzní.

„Každý, kdo viděl první zápas, je přesvědčený o tom, že to Plzeň může otočit a jít dál. Doma jednoznačně dominovala. Navíc má kvalitnější individuality,“ zmínil Macek, který ze svého působení v Luganu tým dobře zná.

Hned vysvětlil proč. „Servette po minulé sezoně přišlo o rozdílové hráče – Derecka Kutesu nebo útočníka Enza Crivelliho, který neprodloužil smlouvu. Poslední roky to má klub založené na dvanácti, třinácti hráčích, zbytek doplněné mladými kluky. Zatím přehnaně neposilovali, možná čekají na to, jaké poháry budou hrát v Evropě. Síla je na straně Plzně i ohledně šířky kádru. Pořád říkám, že času má Plzeň dost, bude klíčem, aby dala první gól. Pokud povede, může se ukázat, že je kvalitnější,“ odhadoval Macek.