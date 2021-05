Budějovice (konečně) mění majitele. Vrací se Koubek, kolik zaplatil?

Nevyšlo to bývalému hráči Tomáši Sivokovi s majitelem slavné tužkárny Koh-i-noor Vlastislavem Břízou, „jen“ do pozice generálního partnera uhnul Karel Kovář se svým Autodraftem, fotbalové Dynamo České Budějovice je ale přece prodáno. Bývalému místopředsedovi klubové dozorčí rady Vladimíru Koubkovi, který od Miroslava Dvořáka a jeho společníků získal všech sto procent akcií.

Ještě se pár věcí ladí, ale to hlavní je už podepsáno. Podle informací Sportu se právníkovi a velkému fanouškovi Dynama podařilo dotáhnout koupi jihočeského klubu.

„Hotovo,“ zazněla z blízkosti Dynama velmi stručná zpráva, na kterou se opravdu dlouho čekalo. Ne snad proto, že by Miroslava Dvořáka a jeho společníky, kteří klub vlastnili celých sedmnáct let, chtěl někdo mermomocí vystrnadit. Zkrátka proto, že tak dlouho se o převodu akcií hovořilo, a tolikrát to nedopadlo, že už se zdál být status quo jediného jihočeského zástupce v první lize definitivně nezměnitelný.

Během pondělního odpoledne měl ovšem Vladimír Koubek dát svůj podpis na všechny klíčové smlouvy. Ty mu zaručují držení sta procent akcií, tedy kompletní kontrolu nad klubem. Měl za to zaplatit přibližně 48 milionů korun, další starostí mu bude plánování příští sezony a skladba rozpočtu, který se v současnosti pohybuje i s mládežnickou akademií někde na hranici devadesáti milionů korun.

Koubek v klubu působil před zhruba patnácti lety jako jeden z akcionářů, kteří tehdy pomáhali ze svého navyšovat jmění Dynama. Zároveň zastával pozici místopředsedy dozorčí rady a později o sobě taky prohlásil, že v jednu chvíli klub dokonce „fakticky vlastnil“.

Ve sportovním světě se mimo jiné částečně sponzorsky podílel třeba i na úspěchu hokejového Litvínova, jemuž pomohl zaplatit cestu letadlem k rozhodujícímu utkání finálové série do Třince.

Jeho firmy mu dobře běží, skoro samospádem, necelých padesát milionů korun nutných k prvotní investici má pohromadě.

Dvořák, od něhož klub kupuje, a jehož obchodním stěžněm je úspěšná skupina firem Motor Jikov, v minulosti několikrát přiznal, že o Dynamo mělo postupně zájem několik investorů, po všech ale žádal jasnou představu o směřování klubu. I pro Koubka bylo prý jednání s Dvořákem složité.

Dvořák se společníky se staral o klub přibližně sedmnáct let a podle svých slov do něj za tu dobu nasypal stovky milionů korun.

V minulé sezoně mu alespoň s částí rozpočtu pomohl podnikatel Karel Kovář, jenž žije ze své vypěstované sítě autobazarů Autodraft. V pozici generálního partnera by měla tato spolupráce pokračovat dál.

A pomoci tak novému majiteli Koubkovi s rozpočtem.