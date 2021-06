Guľa: Zkušenost v Plzni mi pomohla. Blaszczykowski udělal dojem

Čeká ho druhá zahraniční zkušenost – a velmi zajímavá. Vždyť bude mít v týmu Jakuba Blaszczykowského, tedy slavného hráče, který je zároveň prezidentem klubu. „Působil na mě jako legenda, pokorný a připravený,“ těší se na netradiční spolupráci pětačtyřicetiletý slovenský trenér.

Překvapil vás zájem, který se kolem vás po odchodu z Plzně strhl?

„Ano, překvapil, protože si myslím, že když se vám něco nepodaří, můžou se do hlavy vkrádat i pochybnosti. Ale nakonec jsem měl několik variant, viděl jsem, že mě kluby mají nasledovaného, takže jsem se na to začal dívat jinak. Pomohlo mi i to, že jsem pracoval v Plzni, klubu se špičkovým renomé, jednání to možná urychlilo. Byl jsem mile překvapený, potěšilo mě to. Po různých diskusích jsem rád, že jsem téměř plynule přešel do další výzvy.“

Ještě před Wislou Krakov o vás projevily zájem Jagiellonia Bialystok, Dunajská Streda a další slovenský klub, že?

„Osobní kontakt jsem měl jen s kluby, o kterých jsem uvažoval, že bych do toho šel. Což nebyl případ Bialystoku, považoval jsem za fér to jeho vedení říct hned. Dali mi nabídku jako první, ale nechtěl jsem to hrát na víc stran.