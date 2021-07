„Odepsaný“ Řezník vystřelil Plzni výhru: Nebylo to úplně podle představ

Po zranění Milana Havla byl povolán zpět do plzeňského kádru, byť s ním trenér Michal Bílek pro novou sezonu původně nepočítal. V neděli proti Boleslavi Řezník dokonce naskočil v základu.

32letý obránce dostal šanci, aby se vrátil do užšího kádru, kam v nejlepší plzeňské éře léta patřil. Proti klubu, kde na jaře hostoval, navíc vstřelil branku. Ve 36. minutě na zadní tyči zvýšil na 2:0, po snížení Milana Škody šlo o vítěznou trefu za tři body.

„Za gól jsem určitě rád, hlavně, že jsme to urvali. Začátek sezony je vždycky těžký, i když to asi nebylo úplně podle představ, jak chceme hrát, tři body máme a to je hodně důležité, kór doma. Bylo odpracované, každý se vydal, k tomu náročné počasí, křeče. Jsme rádi, že jsme to zvládli,“ hodnotil utkání pravý krajní obránce.

Čisté svědomí neměl při snížení Boleslavi. U kraje hřiště se nechal vykoupat od Ewertona, jenž naservíroval gólovou přihrávku pro Milana Škodu. „Byla to chyba, ale v té době už toho měl plné zuby,“ konstatoval Bílek.

Na hřišti vydržel do 67. minuty, než ho nahradil Šimon Falta. „Trošku mě zatáhlo u lýtkového svalu a u achillovky. Trenéři se rozhodli, že mě vystřídají, možná bych si o to řekl i sám. Doufám, že to nebude nic vážného. Naši kluci mě musí dát dohromady, abych byl co nejdřív zase dobrý,“ upřesnil Řezník.

Za Plzeň odehrál ostrý zápas poprvé od 5. prosince 2020, kdy nastoupil proti Karviné (0:1). V zimě odešel do Mladé Boleslavi, ani před startem sezony s ním v Plzni nepočítali.

„Vypadalo to, že si bude hledat nový klub. V situaci, co jsme byli, jsme ho vzali nazpátek. Sice je to zkušený hráč, ale i pro něj to bylo proti Boleslavi těžké. Dal důležitý gól a odevzdal solidní výkon,“ okomentoval Bílek jeho vystoupení.

