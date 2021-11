Žolík Hradce Kubala si řekl o základ: Na takovou atmosféru nejsme zvyklí

Vaše forma jde nahoru, že?

„Zlepšuje se to. Mám trošku větší minutáž než na začátku sezony, o tom to je. Vždycky záleží na tom, jakou si u trenéra vybudujete důvěru. Teď mě na hřiště posílá častěji a na delší úseky, tak snad to takhle bude pokračovat.“

Kterou částí těla jste balon na čáře vůbec doklepl do sítě?

„Normálně placírkou, spadlo mi to přesně na ni. Hezká akce. Centr Erika Prekopa, Adam Vlkanova to sklepával do ohně a jeho oblouček jsem trefil. Kdyby takhle vycházela trenérovi střídání vždycky, bylo by to hezké. Určitě si to vždycky přeje, když do hry posílá útočníka.“ (úsměv)

Jaký to byl zápas vašima očima?

„První poločas byl bojovnější než druhý, což jsme čekali. Byli jsme na to připraveni. Druhý poločas už byla na obou stranách okýnka. Zajímavý fotbal.“

Válka.

„Když přijede Baník, vždycky má díky fanouškům podporu v zádech. Čím víc lidí na stadionu je, tak to bývá tvrdší a vyhecovanější. Vzpomeňte na Slavii s Plzní. Asi tady na takovou atmosféru nejsme moc zvyklí, když přijdou lidi a vybičují vás. Pak z toho někdy bývá válka.“

Proč jste se po vaší brance tak zatáhli?

„Baník byl po celý zápas o kousíček lepší. Tím, že jsme u nich v poháru vyhráli, bylo jasné, že nás přijedou převálcovat. Nechtěli nás už do ničeho pouštět. A víte, jak to je... Když cítíte, že můžete uhrát dobrý výsledek proti silnému týmu, je to sice škoda, ale občas automaticky zalezete. I tím, že vás soupeř donutí.“

Kdybyste dohráli nějakou akci a přidali na 2:0, asi bylo hotovo...

„Tohle když zlepšíme, budeme ještě kvalitnější mužstvo. Víme o tom delší dobu, je to důvod toho, proč některé zápasy nedotahujeme do vítězného konce. Škoda, ale na tréninku na tom makáme.“