Bílek po výhře: Klobouk dolů před Řezníkem. Slovo titul tu nepadá

S prvním poločasem jste asi byl spokojen, že?

„V úvodu jsme se dostávali pomalu do hry, soupeř měl lepší pohyb, ale pak jsme odehráli velmi dobrých třicet minut, kdy jsme dali branky. Ve druhé půli jsme si to pohlídali, dobře jsme bránili, soupeře jsme do ničeho nepustili. Chtěli jsme to odehrát o něco líp, ale Liberec má výborné výsledky, takže si vítězství velmi ceníme.“

Platí to i pro nulu, kterou udržel Jindřich Staněk?

„Zakládáme si na tom, abychom poctivě bránili a soupeře nepouštěli do velkých šancí. Proti Liberci se nám to podařilo. Pro celý tým je dobře, když defenziva šlape.“

Vyhráli jste tři důležité zápasy za sebou. Jak se vám dívá na tabulku?

„Jsme rádi, že jsme se po třech zápasech, v nichž jsme nebodovali naplno, zvedli a další tři vyhráli. Je to velmi důležité, Slovácku i Baníku jsme malinko odskočili. Ale víte, jak to ve fotbale chodí, můžete mít i špatnou sérii. Musíme makat dál, abychom nahoře zůstali co nejdéle.“

Co slovo titul?

„Slovo titul tady nenapadá. Vážíme si toho, že na špičce jsme a to je všechno. Soustředíme se na každý zápas, neděláme rozdíl mezi Teplicemi a Slavií a hráči k tomu přistupují velice dobře. Liga je pro nás rozjetá tak, jak jsme možná ani nedoufali.“

Vděčíte za to i bilanci na vlastním hřišti, z kterého jste vybudovali pevnost?

„Je to příjemné, remizovali jsme zde pouze s Olomoucí. Doma ukazujeme sílu, ale ani bilance venku není špatná, oproti loňsku jsme se v tom zlepšili. Musíme na sebe být dál nároční.“

Co říkáte výkonům Radima Řezníka?

„Na podzim je hodně produktivní, má výbornou ofenzivu. Tentokrát zužitkoval krásný balon od Kalvacha. Jsem rád, že oba beci podporují defenzivu a mají čísla, Havel to taky zvládá dobře.“

Plzeň - Liberec: Řezník si parádně naběhl na Kalvachův oblouček a překonal Knoblocha! 1:0

Přitom Radim Řezník byl v létě prakticky na odchodu. Není paradox, jak se znovu chytil?

„Trošku jo. Původně jsme mysleli, že se s námi už nezapojí, ale pak jsme se dostali kvůli zraněním do problému a vzali ho zpátky. Podzim mu vyšel, škoda jen zbytečného faulu na Slavii. Klobouk dolů, jak se do toho vrátil.“

Mrzí vás zbytečná žlutá karta Jeana-Davida Beauguela, který tak vynechá poslední podzimní zápas v Karviné?

„Bylo to přímo před námi. Chtěl jít do balonu, ale Júsuf si tam dal nohu, to se nedá nic dělat. Dnes nám chyběli Mosquera s Kopicem, musíme si s tím poradit. Karty a zranění přicházejí. Kopic má natržený sval, do konce podzimu už nebude.“