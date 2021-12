iSport podcast: Milion pro Berbra od Slavie? Proč policie neřešila dál?

Nejvýbušnějším zjištěním z policejního spisu je poznatek o tom, že Roman Berbr měl mít od slávistických funkcionářů slíbený milionový úplatek. Nakolik je tato linka reálná a co v tomto ohledu všechno (ne)víme? Jak mohla policie postupovat dál, co to vypovídá o vazbách Slavie na tehdejší vedení FAČR a je reálné, aby Berbr zajišťoval i přízeň elitního tureckého sudího Cuneyta Cakira v rozhodujícím play off Ligy mistrů v roce 2019, kdy Slavia hrála v Kluži?