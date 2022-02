Obrat v Budějovicích, Jílek do klubu nenastoupí. Jsem jen záminka, říká

Jan Jílek a fotbalové Budějovice? Tohle spojení nevznikne. Komunální politik a bývalý ligový rozhodčí ve vedení Dynama po víkendovém odchodu sportovního ředitele Tomáše Sivoka sedět nebude. Ve středu to odmítl Jílek i klub: „Není s SK Dynamo v žádném smluvním vztahu a klub o jeho angažování ani neuvažoval.“ Sportovní úsek dočasně vede generální sekretář Milan Čadek.

Je to už skoro týden, co majitel a předseda představenstva Dynama Vladimír Koubek sedl před kameru a v klubovém podcastu říkal: „Honza Jílek je nepochybně velmi zkušený funkcionář, minulý předseda krajského fotbalového svazu a současný člen jeho výkonného výboru. Je to člověk s rozsáhlými zkušenostmi i z oblasti regionální politiky. Určitě se snažím jeho zkušeností využít a věřím, že dřív nebo později přijde doba, kdy Honzu využijeme i v klubu.“

Teď to ovšem nebude. Ve složitých časech, kdy fotbalové Budějovice hledají tvář po nečekaném odchodu sportovního ředitele Tomáše Sivoka, Jílek do vedení klubu nenastoupí.

„Nabídku pracovat v SK Dynamo České Budějovice jsem v minulosti nedostal, ani ji aktuálně neočekávám a ani nepoptávám. Pokud mě pan doktor Koubek požádal či požádá o konzultaci, radu či názor, rád mu jej nezištně poskytnu v rámci svého volného času, ale je jen na jeho osobním uvážení, jak s tím případně naloží a dále pracuje,“ uvedl Jílek ve středečním tiskovém prohlášení.

Když se jeho jméno objevilo v éteru v souvislosti s Dynamem, byl to i jeden z důvodů Sivokovy sobotní rezignace. Nedokázal si představit spolupráci s bývalým šéfem jihočeského krajského svazu, jenž patřil ke spojencům někdejšího faktického vládce českého fotbalu Romana Berbra.

„Je nutné jednoznačně uvést, že celou kauzu ohledně angažování mé osoby jako možného manažera SK Dynamo ČB vnímám dle mně známých informací pouze jako zástupný důvod, záminku k zakrytí skutečných důvodů ukončení spolupráce mezi SKD a Tomášem Sivokem. To je ale primárně věcí zúčastněných,“ podotkl Jílek. „Vysvětlovat a zpovídat se, zda a proč jsem byl nebo nebyl účasten na domácích zápasech SK Dynamo ve VIP prostorách klubu, mi připadá zcela absurdní.“

Kromě Sivoka se proti případnému Jílkovu angažmá postavil i třeba budějovický odchovanec a bývalý reprezentační brankář Jaroslav Drobný. „Jen si to zkuste představit: jste sponzor s morálně nastavenými hodnotami, přijdete v Budějovicích do vipky a uvidíte tam pana Jílka. Dáte do klubu peníze? Já bych se otočil a šel pryč,“ poznamenal Drobný v rozhovoru iSport.cz.

„Je zarážející, že jsem jako fyzická osoba v médiích opakovaně dehonestován i lidmi, kteří sami přiznávají, že mě znají pouze z médií a doslechu,“ reagoval Jílek, starosta Jankova na Českobudějovicku.

Dynamo zároveň odmítlo, že by mělo finanční trable, jak v pondělním rozhovoru pro Sport naznačil Sivok. „Klub má uhrazeny všechny splatné závazky a nikomu po splatnosti nic nedluží. Hráči a zaměstnanci dostávají sjednanou odměnu ve stanovený termín,“ vzkázal klub.