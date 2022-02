Zorvan věřil ve vítěznou trefu, ale pak: Takovej granát... Klobouk dolů

První gól během angažmá v Karviné potěšil. Ale to je asi tak všechno. Nedělní večer Filipu Zorvanovi (25) zkazil výsledek. Bod proti Českým Budějovicím (2:2)? To je pro topící se Slezany sakra málo. Šli si pro tři, byli jim blízko. „To už je asi nějaká smůla,“ kroutil hlavou záložník, jenž v zimě dorazil na záchrannou misi z Příbrami.

Vyskočil si na Šehičův centr a prudkou hlavičku prásknul mimo Vorlův dosah. Od Filipa Zorvana to byla okamžitá reakce na Škodovo vyrovnání na 1:1. Pilný záložník už si myslel, že domácí na druhý pokus těsný náskok udrží. Kdo by počítal s tím, že stoper Martin Králik trefí po rohu takovou ránu…

Proč to nevyšlo na plný bodový zisk?

„Chybělo jedno přiklonění štěstí, dohrání jedné situace vpředu. Je hrozná bilance, že jsme doma ještě v sezoně nevyhráli. Už to musíme příště zlomit. Nedovedu si vysvětlit, čím to je. Makáme, i na tréninku si to sedá. Nečekáte ode mě, že řeknu, že je to beznadějné.“ (úsměv)

Co říkáte na Králikovu střelu na 2:2?

„Kdo by řekl, že to stoper takto krásně trefí. Takovej granát…Fakt klobouk dolů. V té situaci jsme neudělali nic špatně, měli jsme dobré postavení. Ale vždycky tam někdo vypluje. To je asi fakt nějaká smůla. Hrozně nás to mrzí. Jsem tu čtyři zápasy a ve dvou domácích jsme dostali vyrovnávací gól po osmdesáté minutě.“

Karviná – České Budějovice: Vyrovnání na 2:2. Trefil se Martin Králik

Nejste zrovna vysoký. Jak se vám povedlo dát gól hlavičkou?

„Docela se do hlavy tlačím i na tréninku. Máme pokyny, jak to zavírat. Dostal jsem se před Skovajsu a po krásném centru Šehiče jsem už měl situaci lehčí. Papa (Papadopulos) tam hezky strhnul velké stopery, kteří šli asi primárně na ten balon. Reakce na vyrovnávací gól byla od nás skvělá. Hned jsme se dostali zpátky do zápasu.“

Utkání mělo drajv a náboj, vnímal jste to taky tak?

„Bylo to fotbalové, mělo to vysoké tempo, nasazení i určitou kvalitu. Od toho se musíme odrazit. České Budějovice se snažily o výstavbu hry odzadu. Líbí se mi to. Je vidět, že to asi hodně trénují. A my jsme se přizpůsobili. Takových zápasů se na těchto terénech moc nehraje.“

V čem vidíte naději pro zbytek ročníku?

„Už nehrajeme s týmy z top trojky. Udělali jsme na jaře pět bodů, tedy stejný počet jako za celý podzim za devatenáct zápasů, a stejně nám všichni utíkají. O to horší to je. Měli jsme nějaké sezení. Víme, o co hrajeme. Zkusíme zabojovat, co to jde.“

SESTŘIH: Karviná – České Budějovice 2:2. Domácí dvakrát vedli, parádní trefa kapitána Dynama

TOP góly 23. kola: Lingrův věšák i Králikovo torpédo