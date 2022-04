TOP 6 před finále: Slavia s nečekanou výhodou, nepříjemná povinnost Sparty

Video se připravuje ... Skupina o titul, šest nejlepších týmů ligy, které budou v nadstavbě nejsledovanější. První a poslední tým ale dělí propastných 33 bodů a fakticky jde o pohár pouze dvěma účastníkům - Slavii a Plzni. S jakými prioritami jdou všichni účastníci do finále FORTUNA:LIGY?

1. Slavia Praha, 73 bodů Výhoda nejen v zastupitelnosti Se Zlínem si vyřídila první místo po základní části. S tím se počítalo. Selhání s mužstvem hrajícím o záchranu by se považovalo za trapas. Do nadstavby vstupuje o bod před Plzní, ale především na její poměry s vysoce komfortním zdravotní stavem kádru. Kromě Lukáše Masopusta a Jana Bořila, kteří jsou vyřazeni do konce ročníku. Zbytek mužstva je vyjma drobností jedinců připraven zasáhnout do titulové války. V takovém stavu kabina v aktuálním ročníku ještě nebyla. Trpišovský má zastupitelnost na všech postech. Příklad? Proti Zlínu postavil do stoperské dvojice dřívější tahouny Ondřeje Kúdelu s Davidem Hovorkou. Mimo hru zůstali Aiham Ousou a Taras Kačaraba. Takhle by bylo možné pokračovat post od postu. „Je to hodně nová situace. Je to jednoznačně naše výhoda. Budeme mít spoustu variant, jak složit sestavu. I vzhledem k typologii soupeřů," usmíval se po vítězství nad Zlínem trenér Jindřich Trpišovský. SESTŘIH: Slavia - Zlín 3:0. Dominantní lídr udržel první místo, znovu se trefil Provod Video se připravuje ...

2. Viktoria Plzeň, 72 bodů Nicotná ztráta Plzeň jde do nadstavby sice i potřetí z druhého místa, ale s mnohem nižším bodovým mankem než v předchozích případech. A navíc s vědomím, že Sparta se svým včerejším kolapsem v Olomouci už z tahanice o první místo dobrovolně odhlásila. „Nevím, jestli ji to už odepisuje, ale samozřejmě nám udělalo radost, že Sparta ztratila. Máme tak na ni nyní náskok šest bodů,“ měl hned dobře spočítáno kouč Michal Bílek. Viktoria začne štvanici na Slavii v neděli doma proti Slovácku. SESTŘIH: Mladá Boleslav - Plzeň 0:2. Triumf po pěti letech, pálili Havel a Kopic Video se připravuje ...

3. Sparta Praha, 66 bodů Nadstavba už jen jako povinnost Zvládnout zápas v Olomouci, šla by Sparta do nadstavbové části FORTUNA:LIGY s titulovými ambicemi. Po porážce 0:2, navíc po vyloženě ostudném výkonu, ale hází z letenského pohledu ligový finiš do úplně jiné roviny. Odstup sedmi bodů na Slavii a šesti na Viktorii značí, že bude domácí soutěž už jen dohrávat. Čtvrté Slovácko je totiž s mankem sedmi bodů rovněž daleko. Místo žhavých bitev o nejvyšší metu tak na rudé čeká letargické období, protkané dalším zklamáním a frustrací. „Věděli jsme, že když prohrajeme, ztratíme tím pozici, kterou jsme si v předchozích utkáních vydobyli. Vzhledem k tomu, jak hráli naši soupeři, je ta propast hodně velká. Tolik bodů už ve zbytku ligy neztratí,“ uznal kouč Pavel Vrba. SESTŘIH: Olomouc - Sparta 2:0. Jílkova odplata. Dva góly v úvodu vzdálily hosty od titulu Video se připravuje ...

4. Slovácko, 59 bodů Prioritou je pohárové finále Osmibodový polštář na pátý Baník dává Slovácku do posledních pěti partií docela klid a téměř jistotu pohárové Evropy. Klíčový bude domácí souboj s Ostravou. Každopádně všichni v klubu přiznávají, že prioritou pro zbytek sezony je domácí finále MOL Cupu se Spartou. (4. května) Je možné, že po něm začnou dostávat více šancí borci širšího kádru. „I teď to točíme, ale musí to dávat hlavu a patu. Nechá se osa mužstva, které se postupně prostřídá,“ plánoval trenér Martin Svědík, jehož trošku mrzí, že jeho partu čekají všechny duely s týmy TOP 3 venku. „Kdybychom doma měli aspoň jednoho lepšího soupeře, mohl být plný stadion. Bylo by to lepší a atraktivnější. Ale nedá se nic dělat, takhle je to vymyšlené,“ pokrčil rameny. „Budeme klást důraz na pohár, chceme získat pro Slovácko trofej. Bude to svátek.“ SESTŘIH: Slovácko - Liberec 2:0. Triumf domácích řídil z penalt Jurečka Video se připravuje ...

5. Baník Ostrava, 51 bodů Povzbuzení, ale vyšťavení Tři body po šesti zápasech bez výhry, k tomu čisté konto a jako bonus entuziasmus správně nadržených mladíků. Baník odhodil balvan, který jej tížil ke konci angažmá pod Ondřejem Smetanou, přestal nahánět čtvrté Slovácko a vydal se cestou odchovanců. A taky kombinačního fotbalu, jak nový hlavní trenér Tomáš Galásek zdůraznil. Už žádné nákopy, které nebaví hráče, fanoušky ani partnery klubu. Pěkně holandsko-nizozemská škola. Alespoň pokus o ni. „Chci, aby všichni chtěli hrát a nabízeli se, jak si žádá moderní fotbal,“ říká kouč. Bude to platit i na sobotní duel na Letné? „Je anglický týden, čeká nás Sparta, mám trošku obavy, jestli všichni fyzicky vydržíme,“ přiznal Galásek. Upřímně – nejsou to zrovna lichotivá slova pro kondiční experty v realizačním týmu. Ostravští totiž navzdory absencím mají široký kádr. SESTŘIH: Baník - Jablonec 1:0. Buchta popravil neškodné hosty Video se připravuje ...

6. Hradec Králové, 40 bodů Nikdo nechce být za výletníka Jsou překvapením ligy, jako nováček pronikli mezi elitu. Odstup od pátého Baníku mají jedenáctibodový, proto Hradečtí nepočítají s nějakým posunem výše. „Už nám o tolik nejde. Ale nikdo nechce být za výletníka, který každému přiveze s úsměvem tři body. Každý máme na hřišti peníze, prémie,“ vzkázal soupeřům zkušený záložník Jaku Rada. „Navíc se můžeme ukázat proti silným. Vylepšit si jméno,“ přidal se halfbek Jan Mejdr. SESTŘIH: Bohemians - Hradec Králové 1:1. Na trefu Kučery dokázal odpovědět Hronek Video se připravuje ...