Trpišovský: Velká motivace, chceme titul i pro šéfa. Liberec si nepřál

Do nadstavby se Slavia řítí jako vítěz základní části. Definitivu si vyřídila svalením Zlína 3:0. Rivala chytila do kravaty už v prvním poločase a do konce zápasu nepustila. Navrch dostala nečekaný dárek z Hané. Sparta zkolabovala v Olomouci a před závěrečnou pětizápasovou porcí ztrácí už sedm bodů. V ringu tak stojí už jen dva boxeři. O spektakulární čtvrtý titul v řadě si to sešívaní rozdají s Plzní. Rozdíl mezi nimi je jediný bod. „Máme obrovskou motivaci. Chceme vyhrát pro fanoušky a pro našeho šéfa,“ vyznal se Jindřich Trpišovský.

Jste spokojený s vítězstvím 3:0?

„Zápas měl takový vývoj, že jsme do něj hrůzostrašně vstoupili. Zlín měl lepší pohyb, byl všude včas a byl nepříjemný. My jsme nehráli vůbec dobře, byli jsme statičtí a špatně jsme se rozhodovali. Úvod patřil Zlínu, přežili jsme tam dvě nepříjemné situace, jednu po naší ztrátě. Těžce jsme se prokousávali do šancí. Postupem času se náš výkon zlepšoval, a od gólu Standy Tecla už to nabralo obrátky. Postupně jsme si vytvářeli šance. Druhá branka po rychle rozehrané standardce a střele Provyho (Lukáše Provoda) nás hodně uklidnila. Ve druhém poločase už to bylo z naší strany velmi dobré. Hru jsme kontrolovali, měli jsme spoustu nebezpečných střel ze střední vzdálenosti. Od prvního gólu jsme hráli výborně a zaslouženě zvítězili.“

Sparta prohrála v Olomouci 0:2. Rozhodne se v nadstavbě o titulu mezi vámi a Plzní?

„Je to pět těžkých zápasů, patnáct bodů ve hře. Nechci nikoho odepisovat, Sparta už měla větší ztrátu než teď a dokázala se do boje vrátit. Kdyby Sparta zvládla všech pět zápasů vítězně, tak se tam klidně může dotáhnout. Furt to bude velký boj, ale bodový rozestup je pro nás a pro Plzeň oproti Spartě hodně výhodný.“

Poprvé společně od první minuty nastoupili stopeři Kúdela s Hovorkou. Jak jste s nimi byl spokojený?

„Začátek byl hodně rozpačitý, dostavily se chyby v rozehrávce. Jinak nám hodně pomohli do ofenzivy. Terén byl rychlý, stejně tak odskok míče, některé situace byly proto hodně nepříjemné hlavně při míčích za obranu. Vznikla z toho většina šancí. Nebyl to od kluků bezchybný výkon, ale hlavně v rozehrávce a podporou Davida směrem nahoru nám hodně pomohli.“

Slavia - Zlín: Hovorka vystrašil Koláře velkou hrubkou, Zlín ale netrestal Video se připravuje ...

Řešili jste, kdo by vám vyhovoval na šesté pozici, o kterou se hrálo do posledního kola? Nakonec je to Hradec Králové…

„Moc jsme to neřešili, spíš jsme to brali podle stavu hrací plochy. Zápasy venku jsou nepříjemné a víme, jak to v Liberci vypadá. Bylo by to tam složité, ale zase ho mám rád a fandím mu v každém zápase. Terén byl jediný důvod, proč ne Liberec. Jinak si v nadstavbě těžko vybírat. Vyšlo to na Hradec, nevyberete si. Je tam skvělý trenér, nepříjemný soupeř, v šestce je oprávněně. I v poháru došel daleko, takže nic jednoduchého to nebude.“

Jak velkou motivací pro vás osobně je sáhnout si na čtvrtý mistrovský pohár v řadě?

„Je to velká motivace. Slavia je velký klub, třikrát jsme to dokázali. Ve stejné situaci jsme třikrát do nadstavby vstupovali, ale pokaždé s jiným bodovým rozestupem. Je tady spousta hráčů, kteří ještě titul nemají, další spousta, která s tím naopak zkušenosti má. Chceme to získat pro fanoušky, protože v poslední době jsme byli hodně omezení. I pro našeho šéfa.“

Je velkou výhodou, že máte kádr relativně zdravý a zastupitelnost na každém postu?

„Je to pro nás hodně nová situace. Bude to jednoznačně výhoda. I dnes se to ukázalo, že jedenáctka byla nějak složená a měli jsme spoustu variant na lavičce. Navíc někteří kluci, kteří byli v pořádku, zůstali mimo nominaci. V nadstavbě může rozhodovat konkurenční prostředí i možnost sahat do sestavy. Vybírat typologicky hráče, ať už ve středové řadě, na stoperech nebo v útoku. V sezoně jsme to lepili.“