Havárie Slavie na úvod ligy: laxnost, nefunkční střed i napomínaný Jurečka

Složení středu pole se třemi spíše defenzivními hráči zaskočilo. V samotném duelu se navíc ukázalo jako vysoce nefunkční. Obzvlášť při hře do přísně postaveného bloku. Tohle kouč Trpišovský netrefil. Trojice Tomáš Holeš, Christ Tiéhi a Ibrahim Traoré nebyla schopna vymyslet překvapivá řešení, hrát víc do kolma, rychleji distribuovat míče a tím roztrhat vysoce organizovanou defenzivu Hradce. „Největší problém byl ve středu hřiště, kdy jsme se nedokázali dostat za soupeřovu linii. Chyběla nám kvalitní přihrávka,“ reagoval Trpišovský. Že se bude jeho tým potýkat s hlubokým blokem soupeře i v dalších ligových zápasech, je jisté. Trenér musí nutně vymyslet jiné personální složení. A to už v neděli proti Zlínu.

Forma hvězd

Po utkání Jindřich Trpišovský do kamer O2 TV Sport konstatoval následující: „Základní sestavu jsme postavili z hráčů, kteří měli nejlepší formu.“ Vzhledem k vývoji i konečnému výsledku to bylo minimálně zvláštní prohlášení, jelikož ani o jednom hráči na hřišti se nedalo říct, že by hrál skvěle. Z největších hvězd byl na place pracovitý Tomáš Holeš, v aktivním módu fungoval Ewerton. Trio reprezentantů Lukáš Provod, Petr Ševčík a Ondřej Lingr šlo do utkání až po hodině hry. Také zrovna nezářili, nicméně jejich souhra vedla aspoň k většímu počtu příležitostí. Hlavně v závěru. Jednoznačně platí, že od klíčových borců se čeká mnohem víc.