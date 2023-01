Zelený po kvaltu se Salcburkem: Náročnější, než jsem čekal

PŘÍMO Z MARBELLY | Pořádně si zaběhal. Jaroslav Zelený byl jedním ze dvou hráčů Sparty, kteří absolvovali pondělní přípravný duel proti Salcburku v plném rozsahu. A rozhodně se nenudil. Proti soupeři kalibru Ligy mistrů to byla pořádně úporná šichta. „Bylo to ještě náročnější, než jsem čekal. Pro nás dobrá prověrka,“ hodnotil letenský univerzál.

Salcburku jste sice podlehli, ale po velmi nadějném výkonu. Co vám utkání ukázalo?

„Že má soupeř opravdu velkou kvalitu. Trenéři nás připravovali na to, že Salcburk bude hodně napadat a dorážet. To se potvrdilo a mě osobně zaskočilo, že to bylo ještě náročnější, než jsem čekal. Bylo to vidět na naší kombinaci odzadu. Byli jsme nervózní a rychle pod tlakem, v úvodu jsme si s tím úplně neporadili. Inkasovali jsme brzo gól po chybě, ale to se stane.“

Dokázali jste se rychle oklepat, že?

„Je to tak, pak jsme hru vyrovnali, soupeř v napadání možná trochu ustal. My si začali věřit, hrozili jsme ze standardek, dali jsme i gól. Druhou půli už to bylo vyrovnanější, dostávali jsme se víc do hry a byli nebezpeční. Bohužel jsme smolně inkasovali, ale měli jsme i šance na vyrovnání. Remíza by tomu asi slušela víc, ale soupeř měl opravdu obrovskou kvalitu. Pro nás dobrá prověrka.“

Dá se říct, že nakonec rozhodla efektivita?

„Asi jo. I když taky měli nějaké nebezpečné náznaky. Hlavně v první půli hrozili dlouhými balony, ale s tím si naši kluci vzadu výborně poradili. Určitě jsme měli dost šancí na to, abychom přidali další branky. Nebyli jsme tak efektivní, jak bychom chtěli.“

Soustředění ve Španělsku končí. Jaké z vašeho pohledu bylo?

„Asi lepší, než trénovat v Česku. I když tam asi taky nebylo úplně špatné počasí, ale když tu máte dvacet stupňů a každý den můžete trénovat na přírodní trávě, je to daleko lepší. Myslím, že to pro nás bude nepříjemný návrat do Čech. Koukal jsem, že teploty mají padat. Radši bych zůstal tady.“ (usměje se)

Mluvil jste o napadání soupeře. I vy ale můžete být s presinkem zejména v první půli spokojení, že?

„Určitě. Myslím, že tam pořád mírné mezery v některých situacích byly, ale jinak si s tím kluci vepředu poradili moc dobře. Dostávali jsme je pod tlak, taky dělali chyby a my z toho měli rohy. To nebylo vůbec špatné.“

Právě s napadáním nebyli trenéři po utkání se Stuttgartem spokojení. Věnovali jste se tomu v tréninku o to víc?

„Měli jsme pár videí, ze zápasu i z tréninku. Ukázali jsme si, jak to zlepšit, jak by to správně mělo vypadat. Myslím, že se nám to dařilo o něco lépe.“