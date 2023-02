Priske po výhře: Kairinen půjde ještě nahoru, Kuchta potřebuje lepší servis

Tři body máte, ale herně Sparta znovu nepřesvědčila. Pociťujete přesto spíš úlevu?

„Je to tak. Potřebovali jsme získat tři body. Samozřejmě jsme zároveň chtěli odehrát i dobré utkání, ale nejdůležitější je výsledek. Je to dobrý pocit. První výhra po zimní pauze se nikdy nerodí lehce.“

Což se potvrdilo, byť konečný výsledek 4:1 může mást. Co týmu v úvodu jara oproti podzimu nejvíc schází?

„Je těžké to porovnávat. Hrajeme teď trochu jiné typy zápasů. V závěru podzimu, vlastně od zápasu v Plzni, jsme nebyli tolik silní v držení míče. Ale dařilo se nám být produktivní. Teď jsme balon drželi víc, ale nebylo to pro nás snadné. Hřiště je s ohledem na roční období těžké, na můj vkus podstupujeme spoustu soubojů. Stopeři musí chodit často do vzduchu, hra se pak hodně přelévá. Musíme být lepší v práci s míčem a trochu se dostat ze soubojového rytmu utkání.“

Do toho vyloženě katastrofální start, kdy jste inkasovali už ve třetí minutě. Hodně studená sprcha, že?

„Ten začátek byl opravdu špatný. Po čtyřech vteřinách hry jsme přišli o míče, pak měl soupeř v krátkém sledu tři rohy. Vyvrcholilo to gólem. Vzadu jsme měli dva nové hráče, bylo to složité. Jsem ale rád, že se z toho kluci oklepali, Krejčí a Vydra postupně nabrali jistotu a zvládli to. Vypadli nám Asger Sörensen s Martinem Viťasem, kteří pro nás v posledních zápasech byli klíčoví. To není nikdy příjemné.“

Naopak vás musel svým výkonem potěšit Kaan Kairinen. Nelitujete zpětně, že jste ho před týdnem v Olomouci vůbec nevyužil?

„Rozumím vám, ale teď už nikdo neví, jak by to dopadlo. Můžeme jen spekulovat (usměje se). Jsem s ním spokojený, odehrál velmi dobrý zápas. Už jsem o tom několikrát mluvil. Kaan je silný na míči v rozehrávce a konstruktivní hře, i v práci bez něj, pokud jde o defenzivní povinnosti. Má dobrou levou nohu, kvalitní střelu i sílu v exekuci standardních situací. Velmi rychle se adaptoval.“

Může být postupem času ještě lepší?

„Jednoznačně. V tréninku na tom pořád pracujeme. Jeho přednosti myslím všichni vidí. Ve středu pole dokáže zrychlovat hru, rozděluje míče na obě strany. Navíc má skvělou orientaci. Zahrál na vysoké úrovni, ale jsem si jistý, že může stále růst. Budeme pracovat na tom, aby bylo jeho rozhodování rychlejší, některé situace mohl vyřešit chytřeji. Je to pro něj ale určitě dobrý začátek.“

Střelecky se naopak, navzdory solidnímu výkon v poli, dál trápí Jan Kuchta. Nemáte z toho už trochu vrásky?

„Ne, nervózní z toho nejsem. Ale znám útočníky. Oni góly pro své sebevědomí potřebují. Není pochyb, že se teď Kuchtičovi střelecky nedaří, netrefil se ani v přípravě. Pracuje tvrdě v zápase i na tréninku, ale přál bych si, abychom víc využili jeho předností. Některé situace bychom měli řešit přímočařeji, abychom mu nabídli lepší servis. Pokud ale bude dál takhle pracovat a nespadne do frustrace, góly určitě přijdou.“

Proč v nominaci chyběli Vitík s Qazimem Lacim?

„Vitík je od středy nemocný, musel přerušit tréninkový proces. Teď už se postupně vrací, v pondělí snad půjde do větší zátěže. Laci má od pátku drobné problémy se zády.“