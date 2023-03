Bortí se Šádkova one man show? Za Olayinkův zkrat nese vinu i realizák

Pražská „S“ srovnaná v čele tabulky na 54 bodech, Bílkem nabídnutá rezignace po Šádkově fénu, Olayinkova červená „hlavička“ v emočně vypjatém závěru zápasu v Liberci – 24. kolo fotbalové ligy bylo všechno, jen ne nudné. „Pokud Trpišovskému připadá Olayinkova červená bezdůvodná, řekl bych mu, ať se podívá na svoje chování a chování celé lavičky v poslední půl hodině zápasu,“ vrací se redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jan Podroužek v novém díle pořadu „Podry & Vacíno“ k bitvě na severu Čech. „Jestli chtějí od hráčů maximální sebekontrolu, tak dřív nebo později musejí začít u sebe. Olayinka udělal jen to, co se dělo poslední půlhodinu na lavičkách,“ dodává.

Živo bylo i v Plzni, kde údajně po prohře s Bohemians nabídl vedení Viktorie rezignaci kritizovaný kouč Michal Bílek. „Co jsem slyšel, tak po zápase vletěl do trenérského kamrlíku Adolf Šádek a neříkal tam hezké věci. Michal Bílek měl pak být na to konto viděn s trochu slzavýma očima,“ říká Podroužkův kolega Jan Vacek.

Koho má klubový boss vyhlédnutého jako případnou náhradu za Bílka? „Kdyby to bylo jen na Šádkovi, tak si vybere ligového trenéra, který je momentálně úspěšný,“ shodují se Podroužek s Vackem. „Jenže třeba Svědík se přemluvit nenechá a nedávno na Slovácku prodloužil. A Veselý? Ten nemá důvod být v Bohemce nespokojený,“ míní Podroužek.

Jaký je ale největší otazník, spojený s Bílkovým nástupcem? Potenciální nový majitel Viktorie a jeho vlastní vize a konexe. Šádek totiž vedle řešení trenérského rébusu usiluje i o změnu majetkové struktury plzeňského klubu. Není to na jednoho člověka přece jen moc? „Tohle si Šádek způsobil sám, on je takhle zvyklý pracovat,“ upozorňuje Vacek: „Jeho kompetenční dosah je úplně maximální, schvaluje třeba i věci do předzápasového bulletinu a jednou si na půl hodiny sedl na místo recepční, která si potřebovala něco vyřídit.“

Jaká je vůbec Teclova role v základu Slavie?

Vyčerpal se vztah Adolfa Šádka a Michala Bílka?

Je v první lize klub, který by chtěl Martina Filla?

Proč hraje na stoperu Holeš místo Ousoua

Jaká je pozice Pavla Hapala v topícím se Baníku?

Ladislav Krejčí na stoperu a proč to stále není stoprocentní

Mohl by Bílka nahradit třeba Kováč?

Proč uspěla Sparta s Hradcem, přestože nepodala ideální výkon?

