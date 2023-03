Soudný den pro Olayinku. Padne trest za hlavičku, derby „S“ v ohrožení

Přestřelil. Silně. Teď si za své chování ponese následky. Jak vysoké? To se Peter Olayinka a vlastně i celá Slavia velmi pravděpodobně dozví už dnes dopoledne. Disciplinární komise vedená Richardem Bačkem totiž otevře případ, kdy slávistický křídelník v sobotním duelu v Liberci poslal hlavičkou k zemi protihráče Gigliho Ndefeho. Očekává se trest v rozpětí tří až pěti zápasů. A v tom je právě zakopaný pudl. V pořadí čtvrtým duelem sešívaných je totiž derby na Letné.

Byl to zápas nafutrovaný emocemi. Jak to ostatně v domácích střetech Liberce s pražskými „S“ bývá už tradicí. Peter Olayinka ovšem svou hlavu na únosné teplotě neudržel.

V samotném závěru duelu v něm bouchly saze. Jen krátce poté, co ho na hraně nedovoleného zákroku v pokutovém území poslal k zemi domácí Ivan Varfolomejev, vystartoval na diskutujícího Gigliho Ndefeho a přímým úderem hlavou ho poslal k zemi.

Sudí Miroslav Zelinka měl jasno okamžitě – červená karta. Tím ovšem pro Olayinku veškeré martyrium teprve začalo. To hlavní přijde ve čtvrtek, do případu se na svém standardním zasedání vloží Disciplinární komise.

Co před očekávaným verdiktem vlastně víme? Olayinka dalšímu postihu neunikne, to je na beton. Disciplinárka bude přečin slávistického lídra zkoumat podle paragrafu 48 Disciplinárního řádu.

Tělesné napadení.

V jeho rámci ale může jít Baček se svými kolegy dvěma směry. Ten první pojednává o „napadení strčením, vražením…“ S nejvyšší sazbou ve výši až dvouměsíčního zákazu startu.

Ten druhý je přísnější. Posuzuje se totiž, zda se hráč zpronevěřil pravidlům obzvlášť hrubým způsobem. Pak může být řeč i o stopce až na půl roku…

Podle informací redakce iSport.cz je mnohem pravděpodobnější, že disciplinárka sáhne po prvním směru. Po tom z pohledu trestaného hráče rozhodně přívětivějším.

„Peter udělal nepochopitelný zkrat, který se mu za těch pět let tady ještě nestal. Řešit to s ním budeme a zajímá mě, jaký měl důvod, že takhle reagoval,“ prohlásil hned po utkání Jindřich Trpišovský.

Slávistický kouč do svých slov obalil poznatek, který může sehrát při posuzování výše trestu důležitou roli. Olayinka není recidivista. Nemá za sebou historii podobných úletů. A není tajemstvím, že toto bere Disciplinární komise silně v potaz.

Lze tak očekávat, že nigerijský křídelník vyfasuje stopku někde v hladině tří až pěti zápasů. Baček a spol. při svých verdiktech hodně dbají na konzistenci. Lukáš Čmelík za facku Janu Vodhánělovi dostal tři zápasy, Kuchta zase pět. Nabízelo by se, že Olayinka, jenž se na komisi osobně dostaví podat vysvětlení společně s generálním sekretářem Martinem Říhou, bude někde mezi nimi.

Stop na čtyři zápasy by ovšem byl pro Slavii průšvih. Po reprezentační pauze totiž sešívané čekají tři mače, dva ligové a jeden pohárový, který se do trestu rovněž počítá. A hned pak přijde na řadu derby na Letné. Tedy v pořadí utkání číslo čtyři...

Právě o to se tak v tomhle případu bude hrát nejvíc, byť Disciplinární komise by tenhle aspekt neměla brát vůbec v potaz. Slavia ovšem logicky ano. Olayinka je na jaře její suverénně nejlepší hráč.

Jít do bitvy, která může spolurozhodnout o titulu s ním, nebo bez něj, to je obrovský rozdíl. V Edenu to moc dobře vědí.

„Peter je z toho zdrcený, ví, co udělal. Nemělo by smysl, abych mu ještě já vynadal. Na disciplinárku se půjde omluvit a přijmout trest. Čekám, že trest bude srovnatelný s jinými situacemi. Její přístup je objektivní,“ prohlásil slávistický šéf Jaroslav Tvrdík během středečního setkání s novináři.