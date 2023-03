Nespoutaná bomba s vyťukanou levačkou. Vyjde Juráskovi Španělsko?

Svěží vítr, nová energie, obroda. Fotbalová reprezentace po delší době právem nadchla fanoušky báječným domácím výkonem proti Polsku, pod který se výrazně podepsal famózní David Jurásek. „To byl naprosto bomba debut,“ shodli se redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz Jan Podroužek a Jan Vacek v novém díle pořadu „Podry & Vacíno“. „On hraje s nespoutanou odvahou, věří ve svou rychlost, dynamiku a věří ve svojí levačku, kterou má fakt vyťukanou. Když nabere na prvních třech krocích rychlost, tak to je fakt cvrkot,“ říká Podroužek. Ten zmiňuje i déle trvající zájem evropských klubů o slávistického rychlíka: „Mluví se o týmech z Portugalska a Španělska. A myslím, že Slavia se pomalu začíná smiřovat s tím, že k jeho odchodu dojde,“ upřesňuje.

Jurásek ale nebyl jediným zjevením – v dobrém slova smyslu – nadějného startu evropské kvalifikace. „Třeba Čvančara má obrovský potenciál a místo Schicka obstál,“ říká Jan Vacek. Zaujal ale i herní comeback Alexe Krále. „On měl vždycky správnou dávku velkého sebevědomí, a i když jeho Schalke hraje ve spodní polovině tabulky, tak přijede na reprezentační sraz s tím, že to je hráč bundesligy – a podle toho se chová a hraje,“ říká Podroužek.

Oba redaktory deníku Sport a webu i Sport.cz zaujal i nedávný výrok Petra Čecha, který poprvé připustil, že ho srdce táhne blíže a blíže trenérské roli. „Už jen tím, jak se vzdělává, jakou má kariéru, a jaké má komunikační schopnosti, se může stát vynikajícím trenérem,“ míní Podroužek. „Já jen nevím, jestli pro něj to hřiště není málo,“ váhá Vacek: „Pro jakýkoliv klub by byl Petr Čech mnohem platnější v řídící funkci, než na lavičce. Tam by svůj potenciál vytěžil mnohem lépe.“

Jaká je pozice Hložka v repre a Leverkusenu?

Mluvil někdo Šilhavému do nominace?

Když vypadne Jurásek, má český fotbal alternativu?

Proč reprezentace nějaký čas fanoušky netáhla?

Nenápadně skvělá kariéra Baráka

Vydrží Šilhavému nové nadšení?

Má ještě dvojice Jílek – Saňák na český velkoklub?

Nebezpečí pro Slavii: vyklidněná Sigma

Pikantní duel pro Ševčíka na Letné

Zvedne se Baník po repre pauze?

