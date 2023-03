Dlouhé cesty za repre z Česka: desítky hodin v letadle, dva nehráli ani minutu

Pořádnou štreku má za sebou Poulolo - zhruba 7 727 kilometrů. Za Sigmu naskočil na jaře do tří zápasů, v národním týmu Martiniku má pevnou pozici. Proto nechyběl ani v utkání s Kostarikou, let z ostrova v Karibském moři do Česka trvá nejméně 16 hodin.

Awer Mabil (Austrálie)

Klub: AC Sparta Praha

24. března v Sydney: Austrálie - Ekvádor 3:1, odehrál 77 minut a 1 gól

28. března v Melbourne: Austrálie - Ekvádor 1:2, zůstal na lavičce

Ve Spartě zatím neválí, do zápasů se dostává sporadicky. Zato v australské reprezentaci si na prostor až tolik stěžovat nemůže. Po zápase Letenských v Mladé Boleslavi s Hradcem se vydal na výpravu do Sydney (doba letu přes 21 hodin), kde se národní tým utkal s Ekvádorem. Mabil dal gól, odehrál 77 minut. V dalším zápase v Melbourne rovněž s Ekvádorem zůstal jen na lavičce. Ve čtvrtek se vrátil do Prahy, v pátek se pak zapojí s týmem do tréninku.