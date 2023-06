Šéf Bohemians o Evropě: Pro rady i do Plzně. Ďolíček předkolo zaslouží, ale...

Bohemians po 36 letech postoupili do Evropy, kdy se na ní začnou chystat?

„Začalo to už v lednu. Každý rok probíhá licenční řízení pro ligu, naposledy ty materiály měly přes 300 stránek. Klub si musel zhodnotit, kam chce směřovat příští sezonu a rozhodnout, na jakou úroveň míří. Ta nejvyšší ‚Gold‘ je jediná, která umožňuje hrát evropské poháry, na tu jsem vždycky mířil, i když v podmínkách Bohemky je to složitá práce navíc. Třeba se v únoru musí odevzdat i smlouva trenéra na příští sezonu, ale v českém prostředí mívají často trenéři smlouvu jen do jejího konce.“

A teď, když už v Evropě jste, co se musí řešit?

„Do portálu UEFA nahráváme informace o klubu a detaily ohledně stadionu. Jen teď na osmi záložkách vyplňuju rozměry každé místnosti, musíme upřesnit i podobu dresů a partnery. Pomalu začínáme odevzdávat i soupisky, na všechno jsou zhruba dva týdny.“

Nebudete třeba volat o asistenci zkušenějším týmům?

„Je to něco úplně nového, ale i v našem týmu máme zkušené lidi, třeba Miroslav Držmíšek hrál se Slavií dvakrát Ligu mistrů. A budeme se proškolovat, určitě pojedeme do Plzně, máme i schůzku se Spartou, abychom navnímali, jak se to má dělat. Ale i my v kancelářích jsme přispěli, že se Evropa povedla. A práce navíc je odměna, že si to zažijeme. Chceme si to odpracovat v našem týmu, který není velký, ale třeba Slovácko to nedělalo ve více lidech než my.“

Problém je určitě stadion. Na případnou skupinu máte dohodu se Spartou, ale v čem je pro 2. předkolo problém v Ďolíčku?

„Hlavní problém je sektor na stání, to UEFA nikdy nepovolovala. Když se čtvrté místo začalo blížit, začal jsem komunikovat s FAČR a Petr Fousek mě sám zkontaktoval, že nás asociace podpoří, protože je to pro nás nová situace. FAČR je tu právě proto, aby pomohl. Budeme mít schůzku, abychom si ujasnili, o co můžeme žádat. Petr Fousek o tom má větší přehled i z titulu své funkce na UEFA.“

Bude předseda Fousek za Bohemku lobbovat?

„Těžko předvídat. S Petrem Fouskem máme velice dobrý vztah a věřím, že když o něco budeme žádat, tak to podpoří. Určitě nebude proti tomu.“

Jaká je vaše představa o tom, kde se 2. předkolo bude hrát? Z pozice ředitele a manažera.

„Absolutně racionálně, abychom umožnili všem fanouškům, kteří budou chtít ten zápas vidět, je jakýkoli větší a modernější stadion lepší varianta než Ďolíček. Ale je tu i druhý pohled, kdy by si Ďolíček zasloužil druhé předkolo odehrát tady, aby si to generace, které si to nikdy nezažily, vyzkoušely aspoň jednou.“

Probíhá nějaká diskuze uvnitř klubu? Třeba sportovní úsek by mohl Ďolíček prosazovat.

„Ze sportovního hlediska bude vždycky převládat moment domácího hřiště. Kdybych se zeptal sportovního úseku, tak mi řeknou, že za každou cenu Ďolíček. Ale i oni vnímají, že jsou tu zástupy lidí, kteří by se na ten zápas nedostali. A pro tisíce takových lidí by to bylo obrovské zklamání.“

Není tohle dobrý moment jít za majitelem stadionu (pražským magistrátem) a říct mu, co způsobil roky nečinnosti?

„Určitě, ale to jim opakujeme roky, to už nejsou jen měsíce. Stadion stárne, je za hranicí životnosti. Je to jejich majetek a tím, že chátrá, ztrácí na hodnotě. Oni sami přichází o peníze tím, že se o svůj majetek nestarají. Malé opravy, i když jsou v rámci milionů, platíme my, investujeme do cizího. Měli by se k Ďolíčku chovat líp. Kdyby se v posledních letech pravidelně investovalo, do tohohle stavu bychom se nedostali.“

Už jsou i okruhy možných soupeřů. Koho byste chtěl?

„Jsem rozpolcený. Jedna věc je, že bychom chtěli být v Evropě co nejdéle, takže koukám po těch nejmenších, zároveň bych si chtěl zažít Evropu naplno, takže přijet na velký stadion a tam udělat výsledek. Klidně bych se podíval do Severního Irska, kde je fotbalová kultura a dá se tam uhrát i nějaký výsledek. A pak tam jsou giganti jako Basilej a Bruggy, které si člověk přeje zažít, ale šance na sportovní výsledek je menší.“

Jsou tam třeba i turecké kluby a představa tisíců Turků z Německa před Ďolíčkem…

„To je další věc. O stadionu musíme rozhodnout do 12. června a los je až 21. Když se rozhodneme, že budeme hrát v Ďolíčku, a pak nám nalosují soupeře jako Besiktas nebo Basilej… Představím si desetitisíce fanoušků, co přijedou do Prahy a dostanou desetinu lístků, co teď dostaly West Ham a Fiorentina na finále EKL. To si moc představit neumím. Je lepší jim nabídnout 18tisícový stadion.“

Hned po sezoně probíhají schůzky sportovního úseku. Tušíte, co po vás budou chtít?

„Potkali jsme se hned v neděli a vím, co sportovní úsek bude řešit. Ale tým budeme stavět tak, abychom byli úspěšní v české lize, kvalifikace Evropy je nadstavba. Tým bude konkurenceschopný, když ho udržíme tak, jak je, a posílíme o jednoho až tři hráče. Kdybychom postupovali, je času dost a můžeme reagovat.“

Předkolo hrajete už 27. července a už tou dobou by se hodilo mít kádr v nějakém stavu…

„Ale je až po prvním kole české ligy. Snažíme se mít kádr hotový už před přípravou, ta začíná 19. června. Často se nám to nedařilo, ale minule už jsme doplňovali jen výjimečně. Minule přišel na poslední chvíli až Drchal, kterého si Sparta držela do poslední chvíle. Teď máme něco předjednaného a pokud to vyjde, tak před začátkem přípravy.“

Klíčová data 12. června: rozhodnutí o stadionu pro 2. předkolo EKL 19. června: začátek přípravy 21. června: los druhého kola EKL 22. - 23. července: 1. kolo Fortuna ligy 27. července: 2. předkolo EKL, první zápas 3. srpna: 2. předkolo EKL, odveta

Jak velký je Evropa argument pro hráče? Případné posily i ty, kteří tu byli na hostování a stojíte o ně.

„Hodně silný. Standardně máme fanouškovskou základnu a Prahu, teď si mohou zahrát Konferenční ligu. Někteří kluci byli nalomení, protože tu máme pět šest klubů, které se mohou bavit o konci TOP 6. A tohle je velký jazýček na vahách.“

Jak vypadá situace ohledně právě hostujících hráčů? Hodně se mluvilo o zájmu o podpis Aleše Čermáka.

„Základ je udržet tým pohromadě ideálně beze změn. Nějaké budou, ale jádro bychom chtěli udržet komplet. Víme, co od hráčů čekat, jak se chovají v týmu i na tréninku. To je pro nás největší priorita.“

Jaká je teď největší hvězda týmu? Na podzim byly poměrně jasné, ale Roman Květ a Petr Hronek odešli. Teď je to těžší.

„Pořád si opakujeme slovo tým. Na podzim vystřelil týmový výkon Romana Květa. On sám by toho nedosáhl, kdyby neměl podporu týmu. To samé s Petrem Hronkem. Ale je paradox, že máme nejúspěšnější sezonu za posledních 36 let a nejlepším střelcem zůstane Květ, který odešel. Ale pak je tu spousta hráčů, kteří se dostali třeba na šest gólů. Hodně mě překvapil Honza Matoušek a jsem rád, že se dostal do formy, kterou po něm Jarda Veselý chtěl.“

Není náhodou tou největší hvězdou sám pan Veselý?

„Je obrovskou osobností tohohle ročníku, podíl má asi největší.“

Už nemá smlouvu pro asistenta, že ne?

„Určitě ne. Do nového ročníku už šel s trenérskou a měli jsme dohodu, že když se mu minulá sezona podařila, tak i asistentská byla zpětně proměněna na smlouvu pro hlavního trenéra.“

Všímáte si zájmu o něj?

„Vnímám ho z médií, ale jsme v denním kontaktu a většina těch věcí jsou nesmysly a nepravdy.“

Není to i pro vás zadostiučinění? Podepsal jste trenéra, kterému se nevěřilo, a uspěl. A i předtím jste si za poslední roky vyslechl spoustu protestů.

„Kroky, které děláme, jsou málokdy viditelné, ale klub se posouvá. Jsem tu 10 let a posouvá se pořád. Vždycky jsme šli dopředu, i když pomalu. Peníze do rozpočtu přibývají, klub je nákladově dražší a dražší, ale potřebovali jsme výsledek. Letos jsme pro to udělali víc, než kdy jindy, třeba jsme předělali přípravu, abychom neměli tolik zranění. Šířka kádru a míň zranění rozhodly o konečném úspěchu.“

Dražší a dražší… Jak je na tom klub ekonomicky, když je generální sponzor (EH Malina) v insolvenci?

„S novým spolugenerálním partnerem jsme se dohodli vloni v květnu a už minulé přestupové okno počítalo s tím, že ty peníze budou. Malina plnila své závazky první půlrok, takže jsme nějaké peníze dostali. A když začaly vypadávat, museli jsme to jako rodina zachraňovat. Peníze v tom klubu jsou, ale jsou z jiného zdroje.“

Vy jako rodina Jakubowiczů máte nějaký strop na peníze, které do Bohemky posíláte, nejde tohle lepení přes něj?

„Vnímáme to, ale je to povinnost, stejně jako financovat Bohemku posledních 17 let, takže v celkovém balíku to není takový objem. Teď by se mohlo blýskat na lepší časy. Z Evropy i po odečtení veškerých nákladů, i kdybychom letěli do Kazachstánu, tak něco zbyde. Z UEFA to budou statisíce eur. Věřím, že se bude dařit a že se budeme moct rozdělit s hráči.“

I Josef Jindřišek si rýpnul, že jste si uvědomili, že je třeba trošku „otevřít peněženku“.

„Za posledních pět let se rozpočet na A tým zvedl o 30 – 40 procent. Klub veškeré náklady mimo áčko udržuje na stejné úrovni, není to vždycky dobře, ale snažíme se, aby se to na áčku nejvíc projevovalo. Teď to s hráči byly příjemné diskuze, když se nastavovaly cílové prémie. A Pepa u toho vždycky je. Rozpočet máme okolo 100 milionů a 50 – 60 procent jde do kádru.“