Boj o základ v Plzni: sprinter Jirka i nový tvůrce, kdo musí přidat?

Miroslav Koubek vymyslel exhradeckému kapitánovi novou roli. Vlkanova se zatáhl do středové trojky, proti Kodani mu zápas sedl po boku Lukáše Kalvacha a Ibrahima Traorého. Výborně otáčel hru dlouhými, přesnými míči, nabízel se do kombinace a bez problémů držel balon. Před Kopicovým úderem skvěle vyslal do úniku Erika Jirku.

Musí přidat: Jindřich Staněk hledá jistotu

Pozici jedničky si pravděpodobně udrží, zatím ani není na obzoru nabídka, která by gólmana zlákala do zahraničí. Proti Kodani inkasoval jednou po zmatcích ve vápně, balony pod tlakem soupeře často odkopával vzduchem nepřesně. Do epesní formy, v jaké táhl Plzeň k titulu a do Ligy mistrů, Staňkovi ještě něco schází.