Data hovoří jasně: rozhodující je výkon gólmanů. Kolář jako slabina Slavie

„Sešívaní“ sice v obou uplynulých sezonách nezvládli klíčové momenty, ovšem na paměti je třeba mít, že rozhodně byli nejkonzistentnějším celkem v celé soutěži. Sice odchodem Davida Juráska a Petera Olayinky ztratili fungující levou stranu, trenér Trpišovský však měl přes léto čas vyladit rozestavení 3 – 4 – 3. „Tým je dál než před rokem,“ pochvaloval si generálku s třetiligovými Drážďany, byť herně nezdařilou.

Klíčovou postavou při bojích o titul jsou téměř vždy gólmani. Brankářské výkony jsou nestálé, ale často rozhodují, což se potvrdilo dvě sezony zpátky, kdy čaroval plzeňský Jindřich Staněk.

V minulém ročníku se zase předvedl po slabém podzimu Matěj Kovář a Spartě významně pomohl k prvenství. Zatímco slávistická jednička Ondřej Kolář chytil na jaře podle dat společnosti Wyscout o 5,96 gólu méně, než by lapil průměrný gólman, pokud by čelil stejně složitým střelám, Kovář pomohl Spartě chycením 2,93 branky navíc.

Proto je velkou otázkou, zda se Kolář vrátí z pohledu dat na svou historicky solidní úroveň. Ze strany Slavie půjde o zásadní věc. Zkušený gólman patřil v uplynulé sezoně mezi největší slabiny „sešívaných“, chyboval zejména při střelách z větší vzdálenosti. Data nekompromisně ukazují, že se jedná se o Kolářovu dlouhodobou slabinu.

Proč je Sparta u sázkových kanceláří až s odstupem za Slavií? Třeba právě kvůli situaci v brance, protože stoprocentní jistota, že se Kovář vrátí z Manchesteru zpátky na Letnou, dosud chybí. Letenští stále věří, čas se však krátí.

Nejen kvůli situaci v bráně je predikování šancí Sparty mnohem těžší. S průměrným kurzem 2,31 je druhým největším favoritem. V průběhu minulé sezony se Priskeho svěřenci postupně zlepšovali, dva jarní měsíce zcela dominovali. Systém dánského kouče 3 – 4 – 3 závisel do velké míry na výkonech levého křídla Haraslína.

Negativem je navíc odchod Čvančary. Rozhodně šlo o skvělý byznys z ekonomického pohledu, Spartě však minimálně z krátkodobého pohledu může herně ublížit. Priske se totiž v uplynulé sezoně spoléhal kromě Haraslínových schopností také na vysoké centry a Čvančara byl jedním z nejčastějších adresátů.

V pozadí bude na příležitost číhat Plzeň s průměrným kurzem 10,20. Viktoriáni po neúspěšném jaru změnili trenéra a Miroslav Koubek zavelel k otočce o 180 stupňů.

Plzeň v přípravě presovala hodně nahoře s vysoko postavenými křídly a mnohem agresivnější obrannou čtyřkou, po zisku míče chodila rychleji do zakončení. Navíc týmy mají tendenci se po změně trenéra výsledkově zvednout, což by mělo hrát Západočechům do karet v úvodu ročníku. K alespoň solidní výkonnosti se velmi pravděpodobně vrátí gólman Staněk.

Velká česká trojka o víkendu vstoupí do sezony, kurzy jsou stanovené i z výše popsaných důvodů a souboj fanoušků s bookmakery může vypuknout. Kdo rád riskuje, vsadí na Plzeň. Milovník jistot zvolí sázky na Slavii.