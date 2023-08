Požírač prostoru, nejměkčí kotník v lize. Kam sezona vystřelí Oscara?

Nepostradatelný, pracovitý, výjimečný – a stále ještě nedoceněný? Oscar Dorley je tichošlápek, kterého ale bývá doslova plné hřiště. A čím důležitější zápas, tím hraje lépe. „Má excelentní pohyb bez balonu. Asistent Sigmy Jiří Saňák mi o něm říkal, že mu přezdívají požírač prostoru, který štve soupeře tím, že je vždycky přesně v místě, kde má být,“ říká na adresu slávistické opory redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica v novém díle pořadu iSkaut. „Konečně také hraje ve středu hřiště, kde je možná nejlepší v lize. Je sice mimořádně univerzální, ale za mě je to tutový střeďák,“ doplňuje jeho kolega Jiří Fejgl. Proč má Oscar nejměkčí kotník v lize? Kdo ho jezdí sledovat a jak se k očekávanému přestupu ven staví Slavia?

„Kam ho dáš, tak tam ti zahraje famózně,“ říká obdivně o Oscarovi Michal Kvasnica: „Z osmičkových box to box střeďáků je pro mě spolu se Zafeirisem a Sadílkem ze Sparty hráčem, který splňuje nejvyšší nároky moderního evropského fotbalu. Slavia teď v lize hraje v rozestavení 3-4-3 s klasickou útočnou trojkou, což znamená, že jsi uprostřed jen ve dvou lidech. A vůbec to nevadí, protože Oscar je na hřišti všude tam, kde má být. Oběhá všechno. A to je tak těžká disciplína!“

Oba redaktoři vyzdvihují i herní inteligenci mimořádně pracovitého hráče, na kterého se pravidelně jezdí dívat zástupci zahraničních klubů. „Má radar na odražené míče, jaký měl třeba Tomáš Galásek,“ všímá si Jiří Fejgl. „Jsem jen zvědavý na jeho pravačku, kterou moc nepoužívá. Ale on ani nemusí, protože levačku má fakt excelentní,“ doplňuje.

