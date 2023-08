Hofmann o gólu i střídání: Sedl jsem si dřív. VAR? Ze zápasu byl guláš

Moc gólů nedáváte.

„Bylo to po standardce a od toho tam obránci chodí, aby občas dali nějaký gól. Bylo to hezky nacvičené a sehrané, naštěstí pro nás ta standardka rozhodla zápas.“

Do té doby jste nedali gól skoro čtyři hodiny, bylo to téma před zápasem?

„Měli jsme v hlavách, že jsme měli dost šancí a chtěli jsme to protrhnout. Věděli jsme, že přijdou další a že musíme nějakou proměnit.“

Za celý zápas jste měli jen tři fauly. Z toho jeden byl na červenou kartu.

„To jsem ani nevěděl. Asi jsme zápas dobře takticky zvládli. Vždycky jsme byli tam, kde jsme být měli, abychom nemuseli faulovat. Samozřejmě víme, že Bohemka je ze standardek silná, tak jsme se jich chtěli vyvarovat.“

Proč jste zmizel z placu už v 66. minutě? Šlo o poslední střídání Slovácka.

„Mám trošku svalové problémy. Už od přípravy a něco mi v těle chybí. Budeme to muset doplnit, protože takhle se v zápasech cítit určitě nechci. Přemýšlel jsem, jestli ještě vydržím, protože chvíli přede mnou chtěl kvůli křečím střídat i Honza Kalabiška. Sednul jsem si dřív, takže měl smůlu. Ale kdybych zůstal, týmu bych vůbec nepomohl. Hrát na rychlého Matouška s náběhem na křeče není pro tým nic dobrého, takže šlo o rozhodnutí ve prospěch týmu.“

Měli jste před zápasem v hlavách, že vás Bohemians v minulé sezoně vyautovali z Evropy?

„To ani ne. Věděli jsme, že jsme s nimi měli horší bilanci, neporazili jsme je. Ale nejvíc jsme si pamatovali poslední zápas 0:0 v Ďolíčku, byli jsme v něm lepší a chtěli jsme na něj navázat a přidat gól. Tušili jsme, že to může být o jednom gólu.“

Závěr byl hodně dramatický. Bylo to na lavičce o nervy?

„Třikrát zasahoval VAR… Já nevím… Dvakrát nám v posledních zápasech odvolali penaltu. Do toho dostaneme gól a je ofsajd, pak se radujeme z penalty a zase nic, trneme do konce. Není to příjemné, na lavičce se zbytečně křičí, všichni se hádají s rozhodčím, ze zápasu je guláš.“

Je vítězství v Ďolíčku náplast na prohru s Olomoucí?

„To určitě byla nepříjemná porážka, protože jsme předvedli dobrý výkon, i pan Jílek uznal, že Sigma vyhrála šťastně. Chtěli jsme to napravit a odvézt tři body z venku, abychom se v tabulce vyšvihli trošku výš.“