Kuchta se trefil žehličkou: Staněk neměl šanci. Pro mě důležitý moment

Potřeboval jste se už prosadit? Navíc to byl vítězný gól...

„Pro mě osobně to byl důležitý moment. Zaprvé jsem se konečně trefil a můj výkon měl i jiné věci. Předtím jsem se tolik do šancí nedostával, ale dělal jsem prostor pro ostatní, což bylo vidět. S těmi balony jsem si věděl rady a pro mě osobně je to důležité.“

V televizním rozhovoru jste řekl, že jste vstřelil gól žehličkou. Co to znamená?

„I na tréninku si děláme srandu, že když střední záložník dá balon na halvbeka, tak že si ho zpracovává žehličkou. To je od země do nohy, aby to mohl hned z druhého doteku dávat před bránu. Dneska jsem to takhle hezky trefil. Jindra Staněk neměl žádnou šanci.“

Potěšil vás průběh zápasu oproti derby?

„Souhlasím. Pro nás to bylo zasloužené vítězství, získali jsme velmi důležité tři body a byl to jiný zápas než minulý víkend. Obě mužstva ukázala kvalitu, my jsme chytli začátek na výbornou, což jsme si v kabině řekli, abychom to měli snazší. Pak jsme sice polevili a hostující tým měl několik závarů. Ale v čele s Peterem (Vindahlem) jsme to zvládli. Bylo to zasloužené vítězství.“

Řekl jste si o to, abyste nastoupil příště znovu na hrotu útoku?

„Tohle je otázka na trenéry v čele s hlavním (Brianem Priskem). Když mě na pozici číslo 10 dá, tak budu prostě hrát tam, kde mě potřebuje mančaft a trenéři. Oni vidí nejlíp, kam mě zařadit. Špice útoku je můj primární post, ale jsem schopný hrát i desítku, když to bude tým potřebovat.“

Byl to z pohledu boje o čelo tabulky důležitý zápas?

„Věděli jsme, o co hrajeme. Teď jsou před náma další důležité zápasy, ale co se týká ligy, není v ní jednoduchý soupeř. Bereme všechny zápasy se vší vážností, abychom zbytečně neztráceli body.“