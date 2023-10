Jako když kopne kůň. Bude flegmatik Ryneš trumfem i proti Rangers?

Nejtvrdší střelec v lize? „Gólmani mu občas při tréninku uhýbají, protože to je taková rána, že to bolí. To snad ani není normální. Strašnej kvér,“ kroutí hlavou redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl. O kom je řeč? „Je razance a razance: spousta hráčů má ránu. Jenže Matěj Ryneš to udělá z kroku. Bez nápřahu, rychlým švihem. To fakt snad umí jedině leváci,“ doplňuje svého kolegu Michal Kvasnica v novém díle pořadu iSkaut, který se zaměřil na herní přínos 22letého univerzála pro hru současné Sparty. „Vidí hru, není to typický hráč na kraj. Všichni trenéři, kteří ho vedli a s kterými jsem mluvil, se shodli, že by mohl hrát i uprostřed pole,“ říká Fejgl. Bude Ryneš jedním z Priskeho trumfů v dnešní bitvě proti Rangers?