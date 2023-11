Nikl po čtvrté prohře Dynama v řadě: Velmi dobrý výkon, nic nevzdáváme

Po čtvrté porážce v řadě Budějovice padly na dno. Znamená to pro vás něco?

„Pro mne osobně neznamená, soutěž je teprve v půlce základní části. Zápasů je hrozně moc, nevzdáváme nic a hodláme bojovat až do konce.“

Byl rychlý inkasovaný gól rozhodujícím faktorem, který ovlivnil konečný výsledek?

„Tímhle okamžikem jsme si zápas sami udělali těžkým. Teplicím to pomohlo, mohly se soustředit na defenzivu. Na druhou stranu náš výkon byl velmi dobrý. Jediné, co tomu chybělo, byly vstřelené branky. Šancí bylo hodně, kluci dřeli, za to jim musíme poděkovat.“

Čtyři zápasy bez bodu i bez vstřeleného gólu. Je v ofenzivě největší problém Dynama?

„Myslím si, že kluci až moc chtěli a chyběla tomu větší uvolněnost. Když se nedaří, hráč není v pohodě, situaci nevyřeší optimální, občas se odkloní i štěstí. Situací k tomu, aby se příhodněji odrazil balon k nám, bylo hodně. Mrzí nás to, góly nám tam nepadají.“

Jaké to je při nácviku koncovky na tréninku? Je to podobně bezzubé?

„Kdepak, v tréninku nám to tam padá. Kluci, co dva týdny trénovali, byli fantastičtí. Bohužel v koncovce nám to teď nevychází. Musíme být silní a překonat to.“

Ofenzivních hráčů nemáte na rozdávání, Ondrášek se Zajícem jsou dlouhodobě mimo hru. V závěru utkání byl odnesen na nosítkách i Alli, jaký je charakter jeho zranění?

„Dostal ránu a asi si hnul s krční páteří. Doufáme, že to není nic vážného a bude brzy v pořádku.“

Ve zbytku podzimu hrajete třikrát venku a jen jednou doma. S ohledem na letošní venkovní bilanci vaše vyhlídky nevypadají příliš optimisticky.

„Ukázali jsme, že jsme venku lepší než doma. Výkon po fotbalové stránce i nasazení byl skvělý. Nebojíme se ničeho a jsme připraveni bojovat až do konce.“