Trpišovský: Radost pracovat ve Slavii. Chválil Riga i Hapala, co Ewerton?

Jaký to byl v Ostravě zápas?

„Reminiscence na předposlední duel tady, taky předvánoční, tehdy 3:3. Naštěstí pro naše barvy jsme nyní inkasovali o gól méně a o dvě červené karty méně než před dvěma lety. Tentokrát to byl zápas extra evropské úrovně po všech stránkách od obou týmů. Hrál se zajímavý fotbal se spoustou šancí, s velkým zapojením hráčů do ofenzivy. Mluvil jsem s hráči, říkali, že to bylo i nesmírně běžecky náročné. Terén byl sice na toto období perfektní, ale i tak dost měkký. Bere dost sil. Schyluje se pak víc k tlačenicím o míč, ale první snaha byla konstruktivní. Skvělá kulisa od obou táborů, moc děkujeme našim fanouškům, v jakém počtu za námi přijeli a jaké vytvořili prostředí. Rozhodčí, fanoušci, týmy... Převládá ve mně pozitivní fotbalová emoce. Věřím, že kdo i v takových podmínkách nebyl líný a přišel na stadion, nelituje toho. Fanoušci viděli góly, šance, nasazení... Jsem rád i za to, že oproti minulosti ubylo některých zákroků a naopak přibyla koncentrace na fotbalovost.“

Co jste říkal na otočku Baníku v prvním poločase a celkový průběh, kdy to vypadalo, že jeden boxer chce co nejdřív dostat toho druhého třetím úderem...

„V jednu chvíli mi to připomnělo Rockyho, na kterého jsem se díval jako malej. Čtrnácté nebo patnácté kolo v ringu, bylo to kdo s koho, o tom, kdo dá poslední ránu. To je to, co chceme vidět. Poprvé v kariéře budu podruhé chválit tohoto rozhodčího (Karla Roučka), který nás pískal už na Bohemce.“

Nechal volnější metr.

„Ze začátku je těžké si na to zvyknout, týmy jsou třeba ukřivděné, že jim něco nepískne. Ale on prostě nepíská věci vestoje, kdy hráč upadne. Chyby budou vždycky, ale tenhle zápas se dal strašně jednoduše rozkouskovat. On minisouboje pouštěl, hráči si na to zvykli a už nepadali, nechtěli faul, raději situace ustávali. To je jedna z příčin, která útočnému fotbalu pomohla. Chválím i Baník, který hrál aktivně, odvážně. Až mi ho je trochu líto. Je to cesta k zajímavému fotbalu. Ostrava míří tímhle směrem pod Hapim (Pavlem Hapalem), kterého mám rád. Je to bývalý technický hráč, který přesně takový styl fotbalu preferuje i jako trenér. Chviličku to trvá, ale pak to nese ovoce. Skvělý zápas.“

Čemu tedy přičítáte tu dvouminutovku, kdy jste dvakrát inkasovali?

„Fotbalovosti. Krásné trefy, těžko se to brání. Samozřejmě tam můžu najít špatné obsazení u autu, kde vypadl balon, ale Buchta to trefil fantasticky. Jeho klasická šajtle. Pak naše chyba v rozehrávce, ale skvělá střela. Nikdo neodehraje zápas bez minichyb, pak je to o tom, jestli je potrestáte. Viděli jsme krásné góly, Venca Jurečka levačkou roztrhl síť. Je to o kvalitě hráče a provedení. Paradoxně po jeho gólu jsme upozorňovali, že určitě přijde buď dlouhý balon, který Baník používá, nebo rozehrávku ze středu se čtyřmi až pěti hráči. Chtěl jsem, ať jsme připravení, ať tu pasáž chytneme, ale my ve finále dostaneme dva góly za minutu... To se stalo snad poprvé. Baník měl hned v první minutě šanci, pak dlouho nic a pak mu tam padnou dvě střely. To je fotbal.“

Co jste říkal na Abdullahiho Tanka? A hodil by se vám takový hráč po vzoru Yiry Sora?

„Překvapil mě tím vyloučením. Pamatuju si ho trošku z Varnsdorfu a nikdy tam nic takového neměl. Asi zkrat. Myslím, že už to nikdy v životě neudělá. Nám to hrozně pomohlo, Baník měl o hráče méně, navíc takhle rychlostního. Nemuseli jsme tolik hlídat náběhy, na které jsme se připravovali. Doudis ho určitě nechtěl faulovat, protože my to v těchto prostorech nechceme. Faul to byl, ale nechtěný. Možná z toho byl vyhecovaný. Jsou velcí kamarádi s Tijim (Muhamedem Tijanim), vždycky ho hecuju, ať ho pozdravuje a nedá nám gól.“

Líbí se vám?

„Mám tyhle typy rád, vypadá fakt dobře. Má i spoustu nedostatků, ale to měl Yira taky, když k nám přicházel. Tanko je tím, že hrál druhou českou ligu, dál. Je stabilnější, odolnější. Líbí se mi, jsem rád, že nám nedal gól. Z pohledu Baníku si dovedu představit, že je to strašná chyba. Určitě za ni bude potrestaný.“

A máte o něj zájem?

„Měli jsme o něj zájem dřív, to už byl v Baníku. Měl jsem zprávy z Varnsdorfu od lidí, které znám, a od Sirky (brankáře Jana Sirotníka). Hodně jsme se o něm bavili, ale není možné mít všechny hráče. Kádry nejsou nafukovací, nemůžete držet tolik hráčů. Nenazval bych to zájmem. Mám ho ve škatulce sledovaných hráčů, kteří by jednou měli Slavii co dát. Teď nedáváme nabídky, nevoláme, ale určitě si ho u nás dovedu představit. Každé kolo ho někdo od nás sleduje.“

Rukama vám prošel i Tomáš Rigo, jak hodnotíte jeho premiérový plnohodnotný půlrok v lize?

„Musím říct, že jsem příjemně překvapený. Stejně jako Matěj Jurásek debutoval v Leverkusenu v Evropské lize. Měli jsme ho v mládeži hodně vysoko. Pamatuju si jeho radary v šestnácti nebo sedmnácti, svítily podobně jako u nejlepších evropských hráčů v jeho kategorii. Hlavně co se týče komplexnosti. Byl s námi dvakrát nebo třikrát v přípravě, pak Vlašim. Je to hodně zajímavý hráč i kluk. Má faktor X do ofenzivy. Jsem překvapený z toho, jak rychle Baníku pomohl a jakou roli jako začínající hráč zastává. Je to hodně o jeho charakteru, povaze, protože je odvážný a chytrý. Dobře se rozhoduje, rychle roste. Nejsem překvapený v tom slova smyslu, jak je dobrý a jakou kariéru bude mít, ale z toho, jakou roli ve velkém klubu převzal.“

Stáhnete si Ewertona?

„To zas na mě budou nějací lidi ze Slavie nadávat... (úsměv) Ewe hraje výborně, je to typ hráče, který baví lidi. Má body, jako míval dřív. Poznal jsem ho jako kluka, který musí hrát v základní sestavě a mít jistotu, že bude nastupovat. Jsou hráči, kterým trošku škodí konkurenční prostředí, jiné zase posouvá. On patří spíš do první kategorie. Potřebuje se cítit dobře, aby dokázal na hřišti předvádět své umění.“

A jeho budoucnost?

„Je na něj nabídka ze zahraničního klubu, která přišla už před rokem v zimě. Ve hře je hodně variant, uvidíme, jak se kluby domluví. Hodně to bude i o Ewem, co bude chtít. Mám ho hrozně rád, myslím, že jsme spolu měli dobrý vztah. Je to skvělý fotbalista, ale hodí se pro nějaký styl. Dokáže dát obrovský nadstandard, ale musíte vědět, proč ho máte na hřišti. Někdo za něj musí i trošičku bránit a celkově to mít postavené trošku jinak. My ho do přípravy stahovat nebudeme, naše sportovní vedení bude jeho budoucnost řešit s Baníkem a případně dalšími zájemci.“

Jak hodnotíte slávistický podzim?

„Řekl bych tak z devadesáti procent hodně úspěšná půlsezona. V létě jsme prodali hráče skoro za půl miliardy, když připočtu i odchody Usora nebo Talovjerova. Pak se nám podařilo projít kvalifikacemi, skončili jsme první ve skupině Evropské ligy. Na transferovém poli to bylo na jedničku, v českém poháru jsme dvakrát vyhráli, takže taky spokojenost. V lize nám to trošku kalí dohrávka, prohráli jsme jen jednou. Zápas s Plzní se nám vůbec nepovedl, soupeři naopak hodně. Ale jsme po půlce na kontakt s prvním, navíc cítím posun v hráčském kádru. Díky energii je radost s tímto týmem pracovat. Loni jsme se trošku stříleli do vlastní nohy a nedokázali takové zápasy uhrát, teď situace zvládáme. Takže končím pozitivně.“ (úsměv)