Zlatý míč na cestě? Yamal (17) přehrál hvězdy Francie. Zaslouží si to, říká kouč

Čeho se dotkne, to promění ve zlato. Mladičký Yamal sice stále ještě nedosáhl plnoletosti, ale už teď je jednou z největších tváří světového fotbalu. Hlavním kandidátem na Zlatý míč byl po úspěšném tažení v Lize mistrů francouzský útočník ve službách PSG Ousmane Dembélé. V přímé konfrontaci obou hvězd, které často okupují první dvě příčky seznamu nejlepších fotbalistů současnosti, ale dominoval Lamine Yamal.

„Vždycky říkám mámě, že se do toho snažím dát všechno. To je to, co mě ve fotbale motivuje, kvůli tomu každé ráno vstávám z postele. Dembélé je skvělý hráč, ale ve finále jsme my. Rád mluvím na hřišti – a to jsem taky udělal,“ prohlásil nebojácný Yamal na tiskové konferenci po velkolepé přestřelce.

Že by si nejprestižnější individuální ocenění ve světě fotbalu zasloužil právě kouzelník z Barcelony, pak bezprostředně po utkání zmínila i řada dalších. „Doufám, že Zlatý míč získá Lamine. Snad bude pokračovat v tvrdé práci a se stejnou pokorou,“ podpořil spoluhráče Nico Williams.

Za extrémně nadaného mladíka se postavila i legenda a mistr světa z roku 2014 Bastian Schweinsteiger: „Zlatý míč? Yamal musí být v žebříčku nad Dembelém. V tomhle zápase byl jasně lepší,“ sdělil pro německou televizi SWR.

Kanár pro Mbappého

Dalším velkým rivalem levonohého šikuly, možná dokonce tím vůbec největším, je pak francouzský kapitán Kylian Mbappé. A hvězda Realu Madrid po čtvrteční porážce zaznamenala už šestý neúspěch v přímých konfrontacích za uplynulý rok.

Yamal mu tak za uplynulých 365 dní uštědřil ostudného „kanára“ a vzájemné souboje ovládl poměrem 6:0. V semifinále loňského mistrovství Evropy pomohl výstavním obstřelem k výhře Španělska nad Francií, na klubové scéně s Barcelonou ovládl všechny čtyři El Clásica v sezoně, včetně finále španělského superpoháru i Copa del Rey a nyní se radoval i v semifinále Ligy národů. Naprosto nevídaná dominance.

„Úroveň všech útočníků, i ostatních hráčů, byla extrémně vysoká. Byla radost sledovat takový zápas plný hvězd,“ oceňoval obdivuhodné výkony všech ofenzivních es kouč Španělska po dechberoucí přestřelce.

V centru dění byli jako obvykle právě Yamal a Mbappé. Španěl si připsal dva góly, Francouz pak jeden gól a jednu asistenci. Podobně vypadalo i zbylých pět zápasů za poslední rok.

Individuálně si Mbappé nevedl vůbec špatně. Nasbíral šest gólů a tři asistence, zatímco Yamal má stejný počet tref a o jednu přihrávku méně. Přesto z trávníku vždy odcházel jako poražený právě francouzský fenomén.

Další na řadě? CR7

Díky výhře nad Francií si Španělé zajistili finále Ligy národů, v němž v neděli vyzvou výběr Portugalska. Obě země z Pyrenejského poloostrova tak zabojují už o druhý triumf v této stále velmi mladé soutěži. Portugalci zvedli nad hlavu pohár při premiérové edici v roce 2019, Španělé zase ovládli třetí a zatím poslední turnaj před dvěma lety.

„Je to mimořádně silný soupeř, fantastický tým s výbornými hráči. Těší mě, že se utkáme právě s Portugalskem. Jsme dva týmy, které si užívají fotbal a prezentují se útočnou hrou. Myslím, že to může být skvělá podívaná,“ vyhlíží finále trenér Španělska.