Další krok k MS. Obrovská motivace, hlásí Souček. Tři varianty české sestavy

Naposledy český tým vyhrál v Černé Hoře suverénně 4:1, pálili Mojmír Chytil, Lukáš Sadílek, Lukáš Provod a Adam Hložek. Šlo ale o přípravu skoro za trest – 20. června 2023 se hráči spíš těšili na dovolenou, než aby nastoupili v absolutně zbytečném pouťáku.

Takřka o dva roky později je situace úplně jiná. Stejní soupeři jdou na sebe dnes večer v Plzni. S jinými trenéry v zádech, do velké míry s odlišnými sestavami, a především s úplně jinou motivací. Kvalifikace na mundial do Ameriky je jiné kafe než přátelák a myšlenky na opalování na pláži.

„Mužstvo se na zápas těší i v téhle době po sezoně. Jde opravdu o nešťastný termín, který se do budoucna musí změnit,“ prohlásil den před výkopem reprezentační kouč Ivan Hašek. „Měli jsme před srazem individuální tréninky, abychom byli maximálně připravení. Pokud bychom takhle po sezoně hráli přáteláky, bylo by to nešťastné. Ale tohle jsou pro nás velmi důležité zápasy,“ zmínil kapitán Tomáš Souček.

Dva testy proti silným celkům napoví

V pátek i v pondělí, kdy Češi hrají v Chorvatsku, půjde o hodně. Dva testy proti nejsilnějším soupeřům skupiny výrazně napoví, zda se reprezentace nasměruje k vytouženému cíli – konkrétně po dvaceti letech proniknout na světové mistrovství. Březnový sraz zvládl Haškův výběr stoprocentně, po výhrách s Faerskými ostrovy a v Portugalsku s Gibraltarem ale teprve teď přichází na řadu těžké výzvy.

„Dělá mi radost, jaká je atmosféra v týmu, to je pozitivní věc. Všichni máme v nohách i v hlavě obrovskou motivaci. Nebyli jsme na světovém šampionátu dvacet let. Pro nás je to opravdu důležitý zápas. My i Černohorci máme v tabulce skupiny šest bodů. Hrajeme doma, zápas je další velkou zkouškou, abychom se přiblížili k vysněnému cíli,“ poznamenal Souček, se 79 starty suverénně nejzkušenější člen týmu.

Česko půjde do zápasu s výrazně pozitivní bilancí. V pěti duelech s Černou Horou má pět výher se skóre 13:1, navíc v sedmi posledních zápasech pětkrát vyhrálo a pouze dvakrát remizovalo. Mužstvo kolem kapitána Součka prošlo po loňském nevydařeném EURO proměnou, navíc spoléhá na řadu hráčů ve velmi slušné formě. Byť výkony při březnovém startu kvalifikace nebyly ideální, tým bodově úkol splnil. Postupně získává tvář, nachází opěrné body sestavy i potřebné sebevědomí, aby pomýšlel na úspěch i v nevyzpytatelných posezonních zápasech.

Třikrát se s Černou Horou potkali Češi pod Jaroslavem Šilhavým. Naposledy, kdy o něco šlo, v kvalifikaci o EURO 2020 (10. září 2019), zvítězili po gólech Daridy, Součka a Masopusta 3:0. Mimo jiné šlo o první kvalifikační zápas Vladimíra Coufala, kterého poprvé v ostrém duelu Šilhavý využil na úkor Pavla Kadeřábka. Obránce, který si po konci ve West Hamu hledá angažmá, na další roky (až na krátké vyřazení z kádru kvůli kauze Belmondo) opanoval pravou stranu hřiště, velmi pravděpodobně nastoupí i dnes.

„Pamatuji si všechny tři zápasy, co jsem s nimi odehrál. Byly vítězné,“ připomněl Souček. „Dává nám to lehké sebevědomí. Ale hrálo se to už pár let zpátky. Tohle je nová kvalifikace, v týmu u nás i u soupeře jsou noví hráči. Že jsem tedy dal Černohorcům gól, je hezké, ale vůbec nic to neznamená,“ zdůraznil Souček.

Od úspěšné kvalifikace s Černou Horou, téměř po šesti letech, se v národním týmu mnohé změnilo. Současný Haškův výběr vypadá koncentrovaně, odhodlaně a hlavně nabušeně v ofenzivě. Schick, Chorý, Šulc, Hložek, Černý, Provod – to jsou produktivní borci s výbornou sezonou v zádech.

Kdo nakonec do zápasu půjde, zůstává zahaleno tajemstvím. Trenér Hašek na předzápasové konferenci tradičně nic neprozradil, variantou může být i nasazení obou hroťáků Schicka s Chorým. Leccos se ale odhadnout dá – například obranná čtyřka Coufal, Holeš, Krejčí, Bořil, tedy pokud Krejčí bude v pořádku. Ve středu se chystal individuálně, den před výkopem v Plzni už byl s týmem na hřišti. V bráně pravděpodobně zůstane Matěj Kovář, vepředu tým spoléhá na rozjetého Schicka. K největší české hvězdě existuje do ofenzivy víc variant.

Vedle Součka nejspíš půjde do akce Lukáš Červ, na něhož Hašek spoléhá od posledního průšvihu v Gruzii (1:4). Právě po tom zápase současný český trenér obrátil kormidlo, na plac začal od prvních minut vypouštět i Šulce nebo Chorého.

„Někteří hráči nejsou tak reprezentačně zkušení, ale vidím, že kluci mají hlad se dostat tam, kde jsme dlouho nebyli. Jsme jako jeden tým, včetně lidí v realizáku, který chce na mistrovství světa. Pořád říkáme dvacet let, chceme to výročí zvládnout a být tam. Každý trénink a hlavně každý zápas je pro nás klíčový,“ připomněl Souček.

Už dnes večer se hodně ukáže, zda obrozený mančaft dospěl tak daleko, aby splnil sen a ultimátní cíl (nejen) trenéra Haška. Právě teď se začíná rozhodovat o tom, zda se letenky do Ameriky a účast na největší fotbalové akci světa přiblíží realitě, nebo se český reprezentační fotbal vrátí do nemilé šedi a pod palbu kritiky, možná i hledání nového kouče.

