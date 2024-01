Hübschman: Zimní příprava? Pod Haškem běžky, gratulace SMSkou

Začátek další zimní přípravy ve 42 letech. Jak ji koušete?

„Zatím je to dobré. Ve středu jsme začali, tady na umělce už více běhu, ale ono to k tomu prostě patří. Naštěstí zdraví drží a můžu pokračovat. Asi neznám nikoho, kdo by se na zimní přípravu třásl nedočkavostí. Těšil jsem se na celý tým. Mám rád svou rodinu, ale kabina už mi pak chyběla.“

Pod Radoslavem Látalem tréninky bolí, to se ví. Jak ještě stačíte těm klukům, kterým byste mohl dělat tátu?

„V první řadě se od začátku kariéry nesnažím nikomu stačit, protože jsem odjakživa pomalý. Věk navíc přibývá, takže tam rozdíl zákonitě je. Tady ale nejsme na atletice, hrajeme fotbal. Běhat můžou, jak chtějí. Hlavně, aby uměli kopnout do míče.“

Vyběhl jste na hřiště s takovým „retro“ kulíškem. Má to nějaký důvod?

„My jsme tyhle čepice fasovali před lety, tak v ní prostě trénuju. Já jsem prostě takový, že tyhle věci moc často nevyměňuju, když to jde. Je to už nějaká tradice.“

Vám ale příprava začala už v silvestrovském derby, kde jste nastoupil za Spartu.

„To máte pravdu. Už se to pomalu a jistě mění z exhibičního zápasu na mistrovské utkání. Řekl bych, že se to hodně omlazuje. Na obou stranách jsou stále aktivní hráči. Připadá mi to silvestrovské derby až moc svázané poslední dobou. Chybí tam prvky exhibice i góly. Nějakých patnáct minut se hrálo bez branek, což asi pro lidi úplně není. Jsem každopádně rád, že jsem se tam potkal s klukama z obou táborů. Spousta z nich mi pomáhala v začátcích kariéry.“

Hrál jste v základu za Spartu s asistentem jabloneckého trenéra Tomášem Čížkem. Komu ten zápas sedl lépe? A pravdu.

(Smích) „Číža už měl za sebou zápas za ty starší pány, tedy věkově 45+. Tam byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Proto dostal nominaci i mezi ty mladší. Potvrdil jednoznačně svou kvalitu, navíc Sparta vyhrála, takže vše je v pořádku.“

S jakými ambicemi půjdete do jara? Jablonec přezimuje v té skupině, která bude hrát o sestup.

„Je to stejné jako na začátku sezonu. Chceme se vyšvihnout co nejvýš, ale to chtějí všichni. Jaro začneme na Slavii, což je hodně složité, ale víme, do čeho jdeme. Minulý rok jsme tam jarní část taky začínali. Naši hlavní soupeři jako České Budějovice, Liberec nebo Hradec přijdou hned vzápětí. Tam musíme zabrat.“

Dojde na dostihy s Josefem Jindřiškem o primát nejstaršího střelce ligy?

„To v hlavě vůbec nemám, i když by to bylo příjemné, kdybych ještě nějaký ligový gól přidal. Priorita je ale jednoznačně týmová.“

Novým koučem reprezentace je Ivan Hašek, kterého dobře znáte. Co na tuto volbu říkáte?

„Ivan byl můj první trenér ve Spartě, který mě vytáhl z B-týmu, takže když jste se ptali na tu zimní přípravu, tak si pamatuju, že to byly Františkovy Lázně, kde jsme se něco naběhali a taky jsme jezdili na běžkách. Pamatuju ho pochopitelně i v reprezentaci. Přes Vánoce jsme navíc chodili hrát hokej, takže se dá říct, že jsme se vídali skoro třikrát v týdnu. Jsem upřímně rád, že je koučem reprezentace zrovna on. Hned, jak jsem se to dozvěděl, tak jsem mu blahopřál skrze SMS.“