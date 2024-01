Případ Durosinmi: krach milionů, ve hře dva scénáře. Zvolí si atraktivitu?

Viktoria mohla na Rafiovi Durosinmim extrémně vydělat. Frankfurt se i s bonusy chystal investovat 12 milionů eur, tedy sumu atakující hranici 300 milionů korun. Pro Plzeň šlo o totální „raketu.“ V létě poslal Adolf Šádek do Karviné za uplatnění opce přibližně 20 milionů korun. Nějaká procenta z chystaného transferu do Německa měla jít zpátky do Slezska, i tak by západočeský klub na hráči zhruba desetinásobně vydělal. Nebylo co řešit, i přes extrémní přínos pro tým dostal „Duro“ pro odchod za takových luxusních podmínek zelenou.

Transfer, na němž se pracovalo zhruba od října, spěl na začátku ledna do finále. Německý klub logicky věděl o Durosinmiho operaci kolene, na kterou musel na konci října po nešťastné srážce s Mariánem Tvrdoněm při utkání v Liberci. Od té chvíle na hřiště nestoupl, zájem přesto neutichl.

Frankfurt si hned na začátku rokování s Plzní nechal zaslat zdravotní dokumentaci. V budesligovém klubu věřili, že hráče dají jejich lékaři do kupy a „zajeli“ do něj i ve chvíli, kdy