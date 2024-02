Zima: Kdyby přišlo víc lidí, rozbrečel bych se. 100 milionů? Vracím se domů

Davide, co se ve Slavii za dva a půl roku změnilo?

„Herní styl zůstal stejný, jen kádr se dost obměnil, zůstali tu jen staří reprezentanti. Teď si musím zvyknout na nové spoluhráče. Ale to půjde. Tým má obrovský potenciál stát se top evropským mančaftem.“

Spekulovalo se o řadě nabídek, nejvíc ve hře byl Hamburk. Co nakonec převážilo na stranu Slavie?

„Pro mě byla Slavia jasnou volbou, rozhodl jsem se z vlastní vůle. I když to ze začátku nevypadalo, že by to mohlo dopadnout, vlastně hodně dlouho to nevypadalo, tak jsem rád, že v posledních dnech to směřovalo už ke Slavii. Je to nejlepší varianta, která může být.“

Přesvědčili vás k návratu také trenéři? Bylo jejich naléhání intenzivní?

„V kontaktu jsme byli pořád, po celých dva a půl roku. Hlavně s Houšťou (asistentem Zdeňkem Houšteckým) jsme byli v úzkém spojení. Každý týden, nebo dva, jsme si volali. On sledoval moje zápasy. Proto poslední dny nebyly ničím neobvyklým. Bylo to stejné jako předtím.“

Na zádech máte cenovku sto milionů korun. Jste nejdražší hráč, který přišel do české ligy. Nebudou vás svazovat vysoká očekávání?

„O částce, kterou za mě Slavia vynaložila, nepřemýšlím. Fotbal je o penězích, to víme všichni. Ale já to beru tak, že se vracím domů. Do klubu, který znám. Uděláme pro něj všechno. Každý den budu makat na tréninku, v zápasech. Vůbec nad penězi nepřemýšlím. Když budu takhle nastavený, věřím, že budeme úspěšní.“

Proti Zlatým Moravcům jste naskočil na závěrečnou půl hodinu. Jak jste se cítil?

„Užil jsem si to moc. Fanoušci mě neskutečně přivítali. Kdyby jich na stadionu bylo víc, asi bych se dojetím rozbrečel. Bylo to pro mě něco nového. Když jsem odcházel, byl covid a lidí nemohlo přijít tolik. Aspoň jsem nasál atmosféru.“

Ve Slavii je obrovská konkurence na vaší stoperské pozici. Nestraší vás to?

„V každém top evropském klubu musí být konkurence na každém postu. Je to potřeba, protože automaticky zlepšuje jednotlivé hráče.“

Hráli jste na nově položeném trávníku. Jak se vám na něm pohybovalo?

„Bylo to super. Na takové trávníky jsem zvyklý z Itálie. Prognózy nebyly příznivé, ale hřiště musím vychválit na maximum. Balon neskákal, jezdilo to rychle. Jsem moc spokojený.“