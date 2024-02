Koubek řekl, kdo začne jako jednička na jaře. Kde může Plzeň ještě posílit?

Jste spokojený s přípravou?

„Proběhla standardně. Zvládli jsme zhruba čtyřtýdenní blog, když nepočítám tenhle poslední týden před ligou. Odehráli jsme šest zápasů, tři tady doma v Luční a tři na soustředění ve Španělsku. Výstupy ze zápasů máme veskrze pozitivní. V týmu není marodka, to je první velký faktor, jen Milan Havel je mimo (svalové zranění). Také náš herní projev ve Španělsku ve mně vzbuzuje naděje.“

Kdo začne v bráně?

„Před přípravou nebyl Martin (Jedlička) úplně na sto procent prvním gólmanem. Tím, že Vitktor (Baier) onemocněl, stal se pro vstup do sezony brankařem číslo jedna.“

Jste spokojený s kádrem?

„Delší dobu říkám, že když nám vypadl Rafiu, chtělo by to někoho za něj. Zatím ale nikdo takový není k dispozici, můžeme se zamyslet nad tím, zda na tomto postu ještě dokážeme mužstvo do budoucna doplnit. Jinak jsem spokojený. Stoperský post máme velice silný, boky hřiště taky, střed jsme v zimě ještě posílili.“

Dostanou se do základní sestavy některé posily?

„Šanci mají, jinak bychom je nedělali. Na devadesát procent mám o sestavě jasno, jedno místo si ještě necháme s kolegy k diskuzi na rozmýšlení.“

Bude klíčový vstup do jara? Začínáte s Boleslaví, pak jedete na Baník a na Bohemku…

„Start je důležitý, jde o to dobře vyrazit do závodů. Když se to povede, máte vždycky výhodu. Čeká nás během sedmi dnů těžký trojboj. Připravovali jsme se na to, je v našich silách, abychom do jara vykročili správně. Zvládnout tyto zápasy je náš krátkodobý cíl.“

Boleslav vypadala v přípravě zajímavě, souhlasíte?

„Oni monitorují nás, my monitorujeme je. Boleslav je velmi nebezpečné mužstvo, došlo tam ke změnám, noví trenéři přinesou do hry nové prvky. Na soustředění v Turecku vypadali velice dobře, čeká nás těžký soupeř.“

