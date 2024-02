Hapal: Tlak okolí jsem vnímal. S Adediranem máme více alternativ

Po dvou zápasech bez bodu i radosti ze vstřelené branky se Baník Ostrava vydal na trip do Mladé Boleslavi i s tradiční podporou svých ultras. Ti nevážili nadarmo cestu. Baník předvedl nejlepší výkon v kalendářním roce a zvítězil 3:1 i díky několika velmi dobrým individuálním výkonům. „Vnímali jsme tlak okolí, ale tentokrát chválím celé mužstvo, protože odpracovalo zápas od první do poslední minuty,“ měl jasno kouč hostů Pavel Hapal.

Zarazilo vás, kolik prostoru vám domácí dali v prvním poločase?

„Každý zápas je jiný. Boleslav vypadala v Plzni úplně jinak, to je pravda. Čekali jsme, že na nás vlezou a budou nás honit, což se nepotvrdilo. O to jsme to měli možná jednodušší, ale dali jsme gól a soupeř docela rychle reagoval. My jsme nepolevovali. V první půli tam ještě mohlo přijít další gólové uklidnění, ale i tak jsem byl spokojen.“

Co říkáte na hru záložní řady?

„Výborné. Všichni to odmakali. Střed pole nám naprosto fungoval. Zmenšili jsme ztrátovost v rozehrávce, byť to v Boleslavi nikdy není snadné. Naši hráči to zvládli ve velké kvalitě.“

Udělal jste čtyři změny v základu oproti minulému utkání. Jak to zdravotně vypadá s Filipem Kubalou a Jiřím Klímou?

„Věřím, že to nebude nic až tak vážného. U Kubaly to přece jen na nějakou pauzu vypadá. U Klímy by to mělo být brzy v pořádku.“

Adediran dnes hrál stylem, že mu aplaudovali i fanoušci domácích. Řekl si o základ, i když se blíží návrat Tanka?

„Pokryl hodně míčů. On je v osobních soubojích silný. Navíc byl odměněn gólem a asistencí. Chválím ale po tomto zápase celé mužstvo, protože odpracovalo zápas bravurně od první do poslední minuty. Co se týče základu, Ade je u nás krátce. Teď můžeme být rádi za více alternativ směrem dopředu. Původně jsme měli myšlenku, že bude hrát více z kraje, ale tím, že dorazil Ewerton, tak Adediran spíše vyplní tu díru po odchodu Almásiho. V tuto chvíli má Baník dva velmi kvalitní útočníky, do toho Filipa Kubalu, takže si myslím, že zastupitelnost bude na jaře dobrá.“

Tanko ještě chyběl kvůli trestu, mimo byli Kubala a Klíma. Nepřemýšlel jste, že sem vezmete mladíky, kteří hráli za rezervu proti Prostějovu, ať už jsou to Šudák, Fadairo nebo Málek?

„Šudák je vlastně součástí A-týmu. Některé kluky ještě necháváme v rezervě, ale zrovna on je s námi v zápřahu. Tím, že by v Boleslavi dostal menší vytížení, tak jsme chtěli, aby odehrál větší minutáž za rezervu, což se povedlo. Vstřelil dokonce branku. Ti další prostor jistě dostanou a věřím, že si o něj svou prací brzy řeknou.“

A Samuel Grygar? Po návratu z Interu Milán ještě nenastoupil za A-tým. Mimo hru zůstali i Pojezný a Frydrych. Proč místo nich hrál Blažek?

„Se Samem je to něco podobného jako s klukama, o kterých jsem před chvílí mluvil. Čeká na svou šanci. Všechno nějakým způsobem vyhodnocujeme a věřím, že se ještě ukáže. Co se týče Karla Pojezného, tak ten vlastně odehrál až dosud v podstatě všechno. V Boleslavi jsme chtěli větší důraz vzadu, proto Blažek. Je prostě agresivnějším typem obránce, což se potvrdilo. Oproti Frydrychovi je zase více rychlostní typ. Všichni hrát nemůžou. Rozhodli jsme se pro nějakou jedenáctku a snad jsme se rozhodli správně.“

Po hodině hry jste stáhnul ze hry Jurošku. Bylo to preventivně, protože měl žlutou kartu?

„To taky, ale hlavně prodělal v týdnu nějakou virózu a tolik toho nenatrénoval, tak jsme spolu byli domluvení, že odehraje nějakou porci minut a pak tam půjde Ndefe. Kdybychom neprostřídali, tak by vlastně ti kluci na startu jara hráli třetí zápas za týden, což už je taky nějaká porce. Potřebovali jsme základní sestavu osvěžit.“

Důležitá výhra, oddechl jste si po těch dvou špatných zápasech na začátku jara?

„Každopádně jsme vnímali určitý tlak okolí. Ten první zápas v Budějovicích jsme nezvládli. Už jsem to komentoval. Vzal jsem to na sebe. Byla to stoprocentně chyba nás v realizačním týmu. Mrzelo mě to, ale vím, že mužstvo je dobře připravené. Už proti Plzni jsme odehráli dobrý zápas, ale měli jsme smůlu. Dnes jsme ve výkonu pokračovali, takže jsem rád, že tentokrát se tři body urodily.“