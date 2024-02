Birmančevič: zbraň Sparty na jiné pozici. Čím se liší od Haraslína?

Ať nastoupí na jakémkoliv křídle, je Veljko Birmančevič (25) hrozbou. Jakoby chtěl každým kolem dokázat, že nejlepší letní posilou napříč FORTUNA:LIGOU je právě on. Ačkoliv v nedělním domácím utkání Sparty proti Liberci (2:1) se do střelecké listiny nezapsal, svým výkonem fanoušky nezklamal. A to ani po návratu Lukáše Haraslína. Srbskému rychlíkovi je totiž očividně úplně jedno, z jaké strany hraje. Ve 21. kole opět ovládl iSport INDEX s vysokým číslem 9,08.

Při absenci Lukáše Haraslína zaměstnával obránce z levého křídla více on. Birmančevičovi hra přes nohu vyhovuje lépe - může si dávat balon na svou silnější pravačku a chodit do zakončení do středu. Situace často řeší podobně jako jeho slovenský kolega z letenské ofenzivy, ale má mnohem větší arzenál řešení. To neznamená, že by nad ním měl nějak navrch. O Haraslínově navedení si míče do středu či rychlé kličce zprava doleva ví celá liga, ale stejně ho obránci většinou neubrání.

Birmančevič je větší kreativec. Z křídla často padá hluboko do zálohy, po kličce rád hledá obloučkem spoluhráče za obranou, případně rozdává balon přes šířku hřiště. A na rozdíl od Haraslína, který by byl napravo nejspíš méně než poloviční, tyto atributy neztrácí na jiných postech. Proti Liberci začínal implicitně na pravém křídle, posouval se ale napříč ofenzivní linií. Přes hrot i až doleva, využíval v ofenzivní části hry značné volnosti.

Díky špičkovému výkonu, který okořenil asistencí na gól Victora Olatunjiho tak „Birma“ opět ovládl iSport INDEX. Dle uceleného analytického pohledu, který porovnává dvanáct vybraných metrik, překonal se skóre 9,08 Qadriho Adedirana (8,50) a právě Olatunjiho (8,17). V celkovém pořadí aktuálního ročníku soutěže mu patří s cifrou 6,47 třetí příčka za plzeňským Rafiem Durosinmim (6,7), který ale kvůli operaci kolene už na jaře nenastoupí, a Markem Havlíkem (6,49) ze Slovácka.

V české lize je unikátním hráčem, málokterý ofenzivní křídelník zvládá širokou paletu způsobů, jak hrát především do pevné, zahuštěné obrany. Proti Liberci navíc ukázal další dovednost, která z něj dělá komplexního hráče. Když výjimečně není na place Kairinen, Srb má na starosti většinu standardních situací. V neděli tímto způsobem vytvořil stoprocentní šanci pro Lukáše Sadílka.

A poslední věc, ve které byl nedělní zápas pro Birmančeviče výjimečný? Poprvé v sezoně se pokusil o celých 42 přihrávek, na ofenzivního hráče obdivuhodné číslo, navíc s úspěšností 69 %. Ve většině případů se křídelník nedostává ani na hodnotu 30 přihrávek. To jen ukazuje, jak jeho celkový přínos pro Spartu roste.

Také u něj lze najít slabiny. V rozjetém ligovém ročníku skóroval už šestkrát, nicméně v koncovce může být ještě lepší. Například minulý týden v Turecku, kdy proti Galatasaray mohl brzy otevřít skóre, ale zakončení ve slibné pozici nezvládl. „Birmančevič to vzal na sebe, ale je potřeba to v takové situaci vyřešit lépe a dát gól,“ zmínil ve studiu iSport.cz během utkání jeden z hostů David Oulehla. „Zklamal mě, čekal bych od něj víc. Měl jednu, dvě rozdílové situace, což je na téhle úrovni u takového hráče málo,“ dodal kouč druholigové Jihlavy.