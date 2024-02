Pravděpodobné sestavy: Diouf i Zmrzlý za Slavii, Sparta začne bez Kuchty?

Program FORTUNA:LIGY běží rychle dál, o víkendu se hraje už 22. kolo. Vedoucí Sparta jede na půdu čtvrtého Slovácka, dá se očekávat, že Brian Priske po čtvrtečním úspěšném duelu s Galatasaray opět udělá několik změn v sestavě. Pošetří například Jana Kuchtu, který by se mohl vykartovat pro derby? Slavia hostí Pardubice, Plzeň se utká se Zlínem a jedním z taháků je i souboj o krále severu mezi Libercem a Jabloncem. Projděte si v tradičním článku, jak by mohly vypadat úvodní jedenáctky všech týmů. Pro zobrazení sestav se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz, získáte tím i přístup do diskuzí a k výsledkům anket.