Kováčova ostuda k rozhodčím: Jděte do pí**, z**di! Baník proti devíti tápal

Můžete na vítězství Slezanů vzhledem ke statistikám nahlížet jako na zasloužené. Anebo v kontextu přečkaných tutovek domácích a chaotickému závěru jako na vachrlaté.

V obou případech nebudete daleko od pravdy.

Nastavení, ve kterém jedenáct bránících se baníkovců zdržovalo čas proti devíti pardubickým hráčům, bylo nicméně ze strany favorita až nedůstojné.

„Závěr mi vadil,“ uznal kouč Pavel Hapal.

„Posledních pět minut jsme měli držet balon na kopačkách, neztrácet ho a nefaulovat. Nezatáhli jsme se, presovali jsme nahoře, ale domácí hráli vabank a tak nějak to vyplynulo,“ doplnil.

Anebo to vyplynulo z toho, že Ostravští dlouhodobě nepatří zrovna k mančaftům s organizací hry na top úrovni, kvůli čemuž opakovaně nemívají zápasy pod kontrolou?

„Byli jsme velmi dobře připravení,“ pochválil se pardubický asistent David Mikula, který nemohl počítat s Denisem Halínským, Kamilem Vackem, Kryštofem Daňkem nebo Tomášem Zlatohlávkem.

Na tiskovce Mikula zastoupil Radoslava Kováče, jemuž sudí Ladislav Szikszay v 73. minutě ukázal červenou kartu a vykázal jej na tribunu. Stejně dopadli po druhé žluté Pablo Ortíz a Martin Chlumecký. Disciplína Východočechů byla katastrofální, hostům duel výrazně ulehčila.

„Nechci se vyjadřovat k věcem, které nedokážeme ovlivnit. Obě červené byly po žlutých, takže čtyři karty na žlutou? Nevím... Zdá se mi, že se dostáváme do situace, kdy hráči neví, co je žlutá a červená. Vstupuje do toho rozhodčí, vstupuje do toho VAR. My to sledujeme na tabletu na střídačce a nevíme, co se děje. Chluma jsme měli před očima, cítili jsme malinko křivdu. Rozhodčí zapíská, až když hráč Baníku zařve a najednou tasí žlutou. Kovi vyjel na pana rozhodčího. Nevím, jestli mu řekl něco tak extrémního, že za to byla červená. Emoce hrály roli, nezvládli jsme to,“ dodal Mikula.

Podle zápisu o utkání Kováč na Szikszaye z prostoru technické zóny vulgárně křičel a nadával mu. „Jděte už do pí**, vy z**di,“ napsal sudí do oficiálního dokumentu.

Je jasné, že případ otevře disciplinárka, asistent povede tým i po reprezentační pauze v Olomouci.

Baník se vrátil na páté místo, na čtvrté Slovácko ztrácí již pouze dva body. „Přiblížili jsme se, ale to jsme chtěli už minule. Věřím, že to jednou zlomíme i doma,“ připomněl Hapal špatnou domácí sérii.

Ve Vítkovicích čeká FCB na radost z výhry přesně půl roku, další pokus přijde proti Teplicím. Nebude u toho kvůli hloupé čtvrté žluté kartě z konce utkání klíčový středopolař Tomáš Rigo, jenž byl poprvé nominovaný do slovenského nároďáku.

Nahradit by ho mohl Samuel Grygar, odchovanec se zkušenostmi z Interu Milán třemi premiérovými minutkami debutoval v áčku. Zpátky po trestu už bude i forvard Filip Kubala.