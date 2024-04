ONLINE + VIDEO: Hradec - Slovácko. Hosté jsou bez formy, zaberou?

Fotbalisté Hradce Králové ve 28. kole FORTUNA:LIGY hostí Slovácko, které prohrálo hned třikrát z posledních čtyř zápasů. Není tedy zrovna ve formě. To domácí dvakrát po sobě vyhráli a dnes by rádi přidali další tříbodový zápis. Podaří se jim to? Duel má výkop v 18:00. ONLINE přenos a VIDEA z klíčových momentů sledujte na iSport.cz.