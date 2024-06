Slavia čeká na posily: nervozita a nedůvěra v zahraničí. Sen o Olayinkovi

Zatímco reprezentanti bojují ve skupině na EURO v Německu, mnozí jejich spoluhráči dřeli v Rakousku. Slávisté se na skončeném kondičním soustředění připravovali se značně osekaným kádrem. Může za to EURO, ale zároveň i dosud tiché přestupové období. „Sešívaní“ stále čekají na posilu do kádru pro příští sezonu, především směrem dopředu. Chtěli by především staronové tváře, kam patří třeba Peter Olayinka.