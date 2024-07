Letáčkův odchod? Budu mu držet pěsti, říká Hapal. Náhradu chce rychle

Ostravský Baník poprvé v letošní přípravě nastřílel tři branky a zároveň si připsal první vítězství. V generálce na ligu ve Frenštátě pod Radhoštěm porazil slovenskou Banskou Bystrici 3:1. „Z prvních dvou situací jsme dali gól, za což jsem rád, protože v minulých zápasech nám to celkově moc nevycházelo,“ hlásil spokojený kouč Pavel Hapal. Tématem číslo jedna ale nebyl samotný zápas, především se mluvilo o přestupu gólmana Jiřího Letáčka do španělského Getafe. Slezané od madridského klubu získají více než 50 milionů korun.

Kdy přišla první indicie, že by mohlo k přestupu dojít?

„Šumy už nějakou dobu probíhaly, když jsme byli na soustředění v Polsku. Letymu to přeju, je výborný kluk. Pomohl nám už v sezoně, kdy jsme se zachraňovali. Je to pro něj velká výzva, určitě mu budu držet pěsti.“

Letáčkovi jste dal v Baníku první větší šanci vy, pak ji už nepustil.

„Dokonce to bylo v určité fázi, že se i přemýšlelo o jeho odchodu. Jirka ale nepřestal pracovat a už v zimě předminulé sezony ukázal, že má kvalitu. Pak se to nějak vykrystalizovalo, výsledky jsme neměli, tak jsme sáhli po změně. Nakonec už v bráně zůstal.“

Generálku odchytal Jakub Markovič. Počítáte s ním do ligového zápasu na Bohemians?

„Markýz je gólman, který Jirku zastoupit může, taky on má velkou kvalitu. Každopádně na tomto postu budeme chtít posílit.“

Mluví se o příchodech Dominika Holce nebo Václava Hladkého. Můžete to potvrdit?

„Tato jména opravdu kolují, jednání probíhají. Uvidíme, jak se rozhodneme. Nikdy předtím jsme neříkali, že Lety bude číslo jedna, i když se to tak vyprofilovalo. I teď chceme mít dva vyrovnané gólmany. Chytat bude ten, kdo bude lepší.“

Kdy chcete mít jasno?

„Co nejdříve. Je tady Kubný, který je velice mladý. Musíme s ním ještě pracovat. Výkonnost prokázal loni v béčku, ale hodit ho takhle do zápasu, to by byl velký risk.“

V generálce jste nastoupili do obou poločasů v různých sestavách. Základ pro první kolo je jasný?

„Vůbec bych nerozlišoval první a druhou sestavu. Není to tak, že by hráči z první měli jistý základ. Možná na každého soupeře půjdeme jinak. Nějakou představu máme, uvidíme, jak na tom budeme zdravotně a od toho se to bude odvíjet.“

Chyběli Michal Fukala a Daniel Holzer. Jaký byl důvod?

„Holzi nehrál kvůli nemoci, Fukala se nedostal z toho důvodu, že jsme chtěli hrát tříobráncový systém s Rusnákem na wingbeku. Nezbylo na něj místo. To ale neznamená, že nemůže být nominovaný do mistrovského utkání. Trénuje, pracuje, je připravený.“

Vyzkoušeli jste i dvě různá rozestavení, první se dvěma stopery, druhé se třemi. Chcete být pro soupeře nečitelní?

„To každopádně! V Polsku jsme právě se stopery trošku problémy měli, nebyli úplně zdraví. Chaluš byl s námi chvilku, Lischka naopak po rekonvalescenci. Nemohli jsme to příliš točit.“

Blíží se 2. předkolo Konferenční ligy. Zdá se, že budete hrát s arménským Urartu. Připravujete se na soupeře?

„První zápas jsme sledovali podrobně. Jsem přesvědčený, že arménský tým postoupí, protože byl lepší než Estonci. Já tam sice osobně nebyl, ale měl jsem tam kolegu. I na druhý zápas se chystáme.“